北捷開放掃碼乘車 「果粉」最期待的「黑屏過閘」也快要來了！

雙北市公車及捷運，明年1月3日起開放使用「交通乘車碼」（QR Code）搭車，民眾只需以手機開啟電子支付APP的「乘車碼」功能，透過驗票機或閘門掃碼即可上下車、進出站；蘋果迷最期待的Apple Pay ECP黑屏過閘功能，預計115年7月再全面開放。

北捷指出，捷運閘門多元支付服務，硬體建置今年10月完工，目前依期程進行服務上線前各項準備，明年1月3日起開放QR乘車碼搭乘台北捷運；同時，信用卡感應乘車由得標廠商台新銀行及國際卡組織分階段驗證，待測試完成後，預計115年7月再全面開放國內、外信用卡與Apple Pay ECP(黑屏過閘)功能。

北捷表示，北捷115年1月3日起開放17家業者，包含TWQR（台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、台灣中小企業銀行、中華郵政公司）、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山 Wallet、全盈+PAY、台新Pay。

北捷指出，QR乘車碼使用方式，旅客依需求選擇電子支付App，點選QR乘車碼掃碼進、出閘門，車資由電子支付帳戶扣款，進、出站須使用相同支付帳戶掃碼過閘，若進站前帳戶餘額為負值則無法進站搭乘，若進站後帳戶餘額不足支付當趟車資時，將由支付業者代墊1次。

北捷表示，特別提醒，為維護旅客通行順暢，請提前開啟手機將QR乘車碼備妥，適度調高手機螢幕亮度，以加快通行速度；如無法順利掃碼，可洽站務人員協助。

另外，信用卡感應乘車由台新銀行信用卡試營運6個月，115年1月3日起，由得標廠商台新銀行及Visa、Mastercard、JCB等國際卡組織，進行為期6個月的上線使用試營運，確保信用卡正式開放後交易安全；試營運期間，綁定台新銀行信用卡的Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等行動支付亦可解鎖使用。

預計115年7月全面開放國內、外信用卡，除Visa、Mastercard、JCB等卡組織外，再擴大支援銀聯、大來卡(Diners Club)及發現卡(Discover)，同時新增Apple Pay ECP(黑屏過閘)功能。

北捷指出，使用QR乘車碼搭乘台北捷運，可同樣享有北捷常客優惠，回饋金採跨月單一支付帳戶核算，並於次月5日撥入支付帳戶，使用不同支付工具或不同帳戶無法合併計算回饋金，請旅客留意。

至於使用信用卡搭乘台北捷運，受限信用卡營運安全規定，支付端不得保存交易卡號資料，無法記錄卡號、累計搭乘次數與金額，因此無法提供北捷常客優惠，建議旅客可參考各家信用卡優惠方案選擇最適方式使用。

