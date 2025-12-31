糖、澱粉讓你心慌慌？營養師點名醣值管理健康新趨勢

營養師提醒，長期外食、習慣含糖飲料的族群，更應留意日常飲食與生活作息的平衡。 圖／shutterstock

現代人愈來愈重視健康管理，餐桌上的糖分與澱粉，卻常讓人既離不開、又心慌慌。近年迅速竄紅的「苦瓜胜肽」，被視為醣類管理的新要角，主打促進代謝、協助醣類轉換，成為不少外食族與重視健康族群的保健新寵。但苦瓜胜肽真的有效嗎？又該如何挑選，才能吃得安心、吃出效果？來看專業營養師一次解析！

營養師歐乃嘉指出，苦瓜胜肽是從苦瓜中萃取出的蛋白質小分子片段，研究顯示，其活性與醣類代謝機制相關，能在生理調節上扮演輔助角色，包括幫助糖分攝取平衡、減少負擔、促進代謝等作用。也因此，苦瓜胜肽近年成為保健食品市場的熱門成分。

苦瓜胜肽取自特定苦瓜品種中的活性小分子胜肽，一般烹調方式不易攝取到研究中所需的有效劑量。 圖／台員國際 提供

不少人好奇：「平常多吃苦瓜不就好了嗎？」歐乃嘉解釋，理論上確實能從苦瓜中攝取到苦瓜胜肽，但實務上並不容易。即使一天吃下一整顆苦瓜，仍難以達到研究中使用的有效劑量；再加上苦瓜品種不同，活性成分差異大，且經高溫烹調後，胜肽活性容易流失。相較之下，透過經過設計與檢驗的保健食品，更能穩定、確實地補充足量苦瓜胜肽。

苦瓜胜肽不是越多越好，關鍵在「品質」

市面上苦瓜胜肽產品琳瑯滿目，歐乃嘉特別提醒，選擇時「重質不重量」，並非標示含量越高就代表效果越好。「苦瓜胜肽的實際功效，與苦瓜品種、萃取技術，以及是否有科學驗證密切相關。」

她也提出三大挑選重點，提供消費者作為參考：

首先，原料來源與專利認證是基本門檻。以娘家山苦瓜胜肽+鉻為例，採用經國科會證實的「保健型」有機苦瓜品種，並透過獨家低溫酵素水解技術，保留活性胜肽。其專利 DeeGi™ 山苦瓜胜肽更經國立大學產學合作實驗驗證，展現穩定的生理調節表現。歐乃嘉強調：「保健食品的效果不能靠感覺，而是要有實驗、有佐證，對消費者才真正有保障。」

其次，是否具備複方協同作用，也是評估重點之一。醣類代謝機制本就複雜，單一成分效果有限，透過多重營養素搭配，反而更能發揮加乘效果。例如，鉻有助於維持醣類的正常代謝，鋅則為胰島素及多種酵素的成分，與能量、醣類及蛋白質代謝息息相關，而肉桂也被多項美國研究視為醣值管理的重要輔助成分，且與苦瓜胜肽具有協同作用。娘家山苦瓜胜肽+鉻添加足量 200 微克鉻，搭配專利肉桂與鋅，形成4效配方，相輔相成透過3步「阻斷、轉換、代謝」，強化整體調節表現。

娘家山苦瓜胜肽+鉻添加足量 200 微克鉻，搭配專利肉桂與鋅，形成4效配方，相輔相成透過3步「阻斷、轉換、代謝」，強化整體調節表現。 圖／台員國際 提供

第三，是否「吃法簡單、不容易忘記、能長期食用」，往往決定效果能否真正累積。歐乃嘉指出，再好的保健食品，如果吃得不方便、容易忘記，都難以發揮應有價值。相較於需餐前多次補充的產品，娘家山苦瓜胜肽+鉻一天一顆、早上空腹食用的設計，更能避開食物干擾，幫助消費者建立穩定的保養習慣，讓調節效果持續一整天。

娘家山苦瓜胜肽+鉻主打一天一顆、早上空腹補充的設計，協助建立穩定的日常健康管理習慣。 圖／台員國際 提供

歐乃嘉營養師表示，長期外食、習慣含糖飲料、希望進行體態管理，或自覺代謝狀況較差的人，都很適合補充苦瓜胜肽作為日常保養。 圖／台員國際 提供

哪些人適合補充？外食族、含糖飲料族注意！

那麼，哪些族群特別適合補充苦瓜胜肽？歐乃嘉表示，長期外食、習慣含糖飲料、希望進行體態管理，或自覺代謝狀況較差的人，都可視需求補充作為日常保養。有家族相關病史者，也可提早從保健層面著手；而已在醫師指示下進行藥物調整的人，若經專業評估，搭配保健食品，有助於整體狀態更為穩定。

她同時提醒，任何保健品都只是輔助，生活型態仍是健康管理的核心。「日常飲食定時定量非常重要，若飲食作息混亂，糖值容易波動，也更容易感到飢餓。」建議用餐時先攝取足量纖維，以全穀類取代精緻澱粉，搭配規律作息、運動習慣與適度紓壓，才能真正維持良好的健康狀態。

想穩就要控，每天早上，空腹吃一顆娘家山苦瓜胜肽+鉻，從日常中協助生理調節，讓健康管理不再成為壓力，而是能長久實踐的生活習慣，讓你在享受美食的同時，也能維持穩定不失控的健康節奏。

