柯文哲曾豪語讓紙鈔消失...北市攤商電子支付挨轟淪擺著看

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
饒河夜市內使用電子支付的攤商。記者余承翰／攝影
饒河夜市內使用電子支付的攤商。記者余承翰／攝影

為鼓勵電子支付，北市多年來透過強制、獎勵等措施鼓勵市場夜市建置電子支付設備，2022年建置率98.82%；去年達99.62%，不過看似成效好，實際使用卻不高，市府電子支付獎勵預算執行，2023年9.8%；去年20.53%，遭質疑電子支付只是擺著看？

北市府在前市長柯文哲任內，開始積極推動傳統市場夜市電子支付，柯甚至還曾在2017年宣示「要在最短時間，讓銅板紙鈔在北市消失」。不過多年過去，議員詹為元、簡舒培、鍾沛君等人質疑，攤商電子支付設置率高達99%，但很多排隊名店卻只收現金，「電子支付根本只是擺著看？」

還有許多民眾在社群反映，許多知名夜市攤商根本不給使用電子支付，或有店家直接把QR CODE收起來，不讓民眾使用。

簡舒培說，儘管傳統市場、夜市的電子支付系統建置率高達99%以上，不過市府針對電子支付的獎勵計畫，攤商每月只要交易達多少筆就會有獎勵金，這筆預算執行率卻相當差，2023年編列1650萬執行率僅9.8％；2024年編列1000萬執行率僅20.5%；今年至前三季執行率僅12.1%。

詹為元也認為，目前最大問題還是攤商缺乏使用誘因，導致實際效益有限。據了解，市場處目前採市場機制，未與特定電子支付平台合作，但他認為應思考由市府主導促成跨單位合作，例如推動以悠遊付為策略夥伴，鎖定市場場域試辦「市場悠遊支付示範區」。

鍾沛君則建議，目前市場處並無回訪與稽查電子支付機制，導致整體使用滿意度不高，應以秘密客方式實際走訪，查看是否有商家簽約開放電子支付後，又不願給消費者使用。

對此，市場處表示，會提出行銷補助，鼓勵市場夜市自理組織結合電子支付廠商辦理行銷活動，除給予使用紙本優惠券更多補助額度外，也鼓勵攤商及民眾多方使用電子支付進行交易。另外，市府主辦的傳統市場節及夜市打牙祭等活動，均媒合電子支付廠商共同推出優惠方案，提供電子支付消費回饋，帶動人潮，促進商機。

市場處長黃宏光則坦言，攤商沒有使用電子支付的原因，據了解還是在於部分顧客群、還是上游供貨廠商多數還是只受現金，導致部分攤商反映還要去找ATM領錢，很不方便。

