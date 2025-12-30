雙北市公車捷運明年開放掃QR Code乘車 這5家電子支付可使用

雙北市公車及捷運，明年1月3日起開放使用「交通乘車碼」（QR Code）搭車，民眾只需以手機開啟電子支付APP的「乘車碼」功能，透過驗票機或閘門掃碼即可上下車、進出站，只要1支手機即可通達雙北地區各大公共運輸節點。

北市交通局指出，這次市區公車交通乘車碼服務，將開放「悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付」共5家電子支付，提供民眾支付選擇；未來將持續輔導，邀請LINE Pay Money等其他支付業者加入行列。

北市公運處科長劉國著指出，LINE Pay因最近分家，系統開發測試尚未完成，暫定明年3月開放捷運及公車使用，正式開放日期會另行公告。至於這次為何沒有選在明年元旦1月1日跨年時開放使用，他直言因擔心北捷忙於輸運，過於忙碌。

劉國著指出，民眾搭乘時可先開啟自己熟悉的電子支付APP，點選「乘車碼」而不是付款碼，先行解鎖後再掃描，待驗票機或閘門顯示掃碼成功即代表扣款完成，旅客不用等待手機APP畫面顯示，以免影響後續旅客上下車動線。

至於轉乘優惠，公運處指出，目前只有使用「悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay」3種電子支付搭乘公車及捷運，可享有現行的捷運與公車間雙向轉乘優惠，以及台北市幹線公車轉乘優惠，但前、後運具需使用相同的電子支付方式才能享有優惠。未來也會請其他業者加入。

另外，轉乘優惠回饋方式參考TPASS 2.0，預計自115年3月起逐月回饋至民眾電子支付錢包。公運處說明，如果有相關使用疑義，請上公運處網站「交通乘車碼（QR code）」專區。

公運處表示，115年1月3日同步調整台北市敬老卡及愛心悠遊卡使用方式，針對持卡人以免費點數搭乘雙北市公車增加「餘點扣盡」機制；捷運常客優惠部分，台北捷運公司表示，現行悠遊卡、一卡通、愛金卡等儲值卡的使用方式不變，使用QR Code乘車碼則同樣享有北捷常客優惠，但使用不同支付工具或不同帳戶無法合併計算。 雙北市公車及捷運，明年1月3日起開放使用「交通乘車碼」（QR Code）搭車。圖／北市公運處提供 雙北市公車及捷運，明年1月3日起開放使用「交通乘車碼」（QR Code）搭車。圖／北市公運處提供 雙北市公車及捷運，明年1月3日起開放使用「交通乘車碼」（QR Code）搭車。圖／北市公運處提供 雙北市公車及捷運，明年1月3日起開放使用「交通乘車碼」（QR Code）搭車。圖／北市公運處提供

商品推薦