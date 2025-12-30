快訊

秘魯薩滿2026預言曝光！稱川普恐重病 1處將引爆第三次世界大戰

年底請假潮爆發！她曝全公司只來7人創紀錄 一票舉手：我也是

外媒直擊中國圍台軍演！驚曝「10枚飛彈連發」 川普稱不擔心是這原因

雙北市公車捷運明年開放掃QR Code乘車 這5家電子支付可使用

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
雙北市公車及捷運，明年1月3日起開放使用「交通乘車碼」（QR Code）搭車。圖／北市公運處提供
雙北市公車及捷運，明年1月3日起開放使用「交通乘車碼」（QR Code）搭車。圖／北市公運處提供

雙北市公車及捷運，明年1月3日起開放使用「交通乘車碼」（QR Code）搭車，民眾只需以手機開啟電子支付APP的「乘車碼」功能，透過驗票機或閘門掃碼即可上下車、進出站，只要1支手機即可通達雙北地區各大公共運輸節點。

北市交通局指出，這次市區公車交通乘車碼服務，將開放「悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付」共5家電子支付，提供民眾支付選擇；未來將持續輔導，邀請LINE Pay Money等其他支付業者加入行列。

北市公運處科長劉國著指出，LINE Pay因最近分家，系統開發測試尚未完成，暫定明年3月開放捷運及公車使用，正式開放日期會另行公告。至於這次為何沒有選在明年元旦1月1日跨年時開放使用，他直言因擔心北捷忙於輸運，過於忙碌。

劉國著指出，民眾搭乘時可先開啟自己熟悉的電子支付APP，點選「乘車碼」而不是付款碼，先行解鎖後再掃描，待驗票機或閘門顯示掃碼成功即代表扣款完成，旅客不用等待手機APP畫面顯示，以免影響後續旅客上下車動線。

至於轉乘優惠，公運處指出，目前只有使用「悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay」3種電子支付搭乘公車及捷運，可享有現行的捷運與公車間雙向轉乘優惠，以及台北市幹線公車轉乘優惠，但前、後運具需使用相同的電子支付方式才能享有優惠。未來也會請其他業者加入。

另外，轉乘優惠回饋方式參考TPASS 2.0，預計自115年3月起逐月回饋至民眾電子支付錢包。公運處說明，如果有相關使用疑義，請上公運處網站「交通乘車碼（QR code）」專區。

公運處表示，115年1月3日同步調整台北市敬老卡及愛心悠遊卡使用方式，針對持卡人以免費點數搭乘雙北市公車增加「餘點扣盡」機制；捷運常客優惠部分，台北捷運公司表示，現行悠遊卡、一卡通、愛金卡等儲值卡的使用方式不變，使用QR Code乘車碼則同樣享有北捷常客優惠，但使用不同支付工具或不同帳戶無法合併計算。

雙北市公車及捷運，明年1月3日起開放使用「交通乘車碼」（QR Code）搭車。圖／北市公運處提供
雙北市公車及捷運，明年1月3日起開放使用「交通乘車碼」（QR Code）搭車。圖／北市公運處提供
雙北市公車及捷運，明年1月3日起開放使用「交通乘車碼」（QR Code）搭車。圖／北市公運處提供
雙北市公車及捷運，明年1月3日起開放使用「交通乘車碼」（QR Code）搭車。圖／北市公運處提供
雙北市公車及捷運，明年1月3日起開放使用「交通乘車碼」（QR Code）搭車。圖／北市公運處提供
雙北市公車及捷運，明年1月3日起開放使用「交通乘車碼」（QR Code）搭車。圖／北市公運處提供
雙北市公車及捷運，明年1月3日起開放使用「交通乘車碼」（QR Code）搭車。圖／北市公運處提供
雙北市公車及捷運，明年1月3日起開放使用「交通乘車碼」（QR Code）搭車。圖／北市公運處提供

台北捷運

延伸閱讀

北捷將開放QR code乘車 行動支付同享常客優惠

影／高雄跨年高規格戒備 1200警力進駐、捷運維安升級

今晚應援！韓女團KARA台北壓軸這捷運站限定輪播招牌曲

「列車不准開」高雄女捷運上咆哮非第一次 警帶盾牌將她請下車

相關新聞

癌症時鐘又快轉！癌後心理支持資源缺乏 病團設諮商所提供6次免費諮商

衛福部國健署今天公布最新112年癌症登記報告，平均每3分48秒就有一人罹癌，除疾病治療外，行緒壓力連帶升高。癌症希望基金...

比芳香包好用！他用「2物」讓衣櫃香噴噴 網友讚：生活智慧王

許多人家裡的衣櫃裡面都有掛芳香包，希望讓衣物能保持香氣。一名網友近日在社群平台Threads分享了生活小技巧，只要在衣櫃內牆上貼衛生棉並噴上香水，就能讓衣櫃變香，網友們看了立刻掀起一陣討論。

雙北市公車捷運明年開放掃QR Code乘車 這5家電子支付可使用

雙北市公車及捷運，明年1月3日起開放使用「交通乘車碼」（QR Code）搭車，民眾只需以手機開啟電子支付APP的「乘車碼...

今年已3.5萬起地震 嘉南62震「活躍倍率6.9倍」 氣象署曝關鍵原因

台灣今年頻繁出現規模較大地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富說，今年有6起超過芮氏規模6以上的地震，其中嘉南地區共發布...

星宇公布年終1個月、整體調薪3% 有員工抱怨嫌少

年終封關，各家航空公司年終獎金陸續公布。有星宇員工抱怨辛苦一整年，年終只有一個月。星宇今證實，公司在審慎評估整體營運與未...

長榮航空年終6.5個月 非主管調薪2500元

長榮航空去年受惠疫後復甦，營收表現亮眼，發出7個月創新高的年終獎金，據了解，受到航空客運市場波動及美國關稅及簽證多變影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。