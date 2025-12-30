今年已3.5萬起地震 嘉南62震「活躍倍率6.9倍」 氣象署曝關鍵原因

台灣今年頻繁出現規模較大地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富說，今年有6起超過芮氏規模6以上的地震，其中嘉南地區共發布62次有感地震，較平均次數活躍倍率達6.9倍，接近10年平均值，而嘉南地區地震活躍主因受到0121嘉義大埔地震所致。

氣象署今舉辦年終記者會，吳健富說，根據10年地震統計表中，過去有幾個重大地震事件，包含2016年高雄美濃地震；2018年花蓮0206地震；2021年0917、0918關山、池上地震；2024年0403花蓮地震。

而該統計資料顯示每年平均有0.2個規模7以上地震、4.5個規模6至7地震、47個規模5至6地震、337個規模4至5地震、2007個規模3至4地震。

而今年則有1個規模7地震、5個規模6至7地震、41個規模5至6地震、306個規模4至5地震，顯示較大規模地震接近10年平均值；10年平均值約3萬2664個地震，而今年至迄今已發生3萬5516個地震。

其中達到顯著有感地震（規模大於4地震），每年約150個，今年截至12月則有156個，顯示今年地震接近近10年平均值。

114年地震回顧，吳健富說，今年共觀測超過3.5萬起地震，其中顯著有感地震共有156個，接近近10年平均的150次，其中有6個超過規模6以上的地震發生，規模最大的為發生於12月27日震央位於宜蘭外海規模7地震，其次較大的地震分別發生於1月21日震央位於嘉義大埔地震，以及6月11日發生於花蓮近海地震，規模均為6.4。

針對嘉南地區顯著有感地震分析，吳健富表示，過去5年（2020至2024年），氣象署針對嘉南地區發布的有感地震平均每年有9次，今年迄今共發布62次，較平均次數活躍倍率達6.9倍。

統計0121嘉義大埔地震餘震活動，吳健富說，0121嘉義大埔地震發生在曾文水庫南邊，發生時間為凌晨0時17分，地震深度15.8公里，規模6.4。截至12月25日共偵測到208個餘震。

針對今年地震回顧與叮嚀，吳健富表示，今年地震活動接近10年平均值、嘉南地震活躍原因為大埔地震所致。

吳健富提醒，台灣位處地震頻繁區域，民眾平時也應熟悉地震避難應變作為，提升防災意識。氣象署將持續精進氣象與地震監測技術，並即時發布各項預警與防災資訊，協助民眾降低災害風險，確保生命與財產安全。

商品推薦