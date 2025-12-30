北市抽驗夜市即食截切水果 甜味劑、微生物合格
因便利、馬上可吃，即食截切水果具一定商機，台北市衛生局今天發布，9月在北市的夜市攤販隨機抽驗29件，檢驗13項甜味劑及食品中微生物，全數合格。
衛生局發布114年度即食截切水果抽驗結果，除檢驗食品中的微生物，也檢測13項甜味劑，包含糖精、甘精、環己基（代）胺基磺酸、甘精、醋磺內酯鉀等，結果29件隨機抽樣自夜市的產品，經檢驗後全數合格。
衛生局仍提醒業者，避免使用來路不明液體浸泡，使用食品添加物應遵守「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」的規定，選用具有產品登錄碼的食品添加物，以及遵守使用範圍、注意用量。
針對消費者，衛生局說，應慎選有信譽店家消費，並以購買當季時令水果為首選，還要檢視現場有無蚊蟲出沒、髒污不潔，並要注意，商家為避免分切後水果氧化褐變，可能浸泡處理，若發現有浸泡不明液體或有衛生疑慮，請勿購買，以免危害健康。
衛生局並建議民眾可購買整顆水果，回家後自行清洗分切食用。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言