北市抽驗夜市即食截切水果 甜味劑、微生物合格

因便利、馬上可吃，即食截切水果具一定商機，台北市衛生局今天發布，9月在北市的夜市攤販隨機抽驗29件，檢驗13項甜味劑及食品中微生物，全數合格。

衛生局發布114年度即食截切水果抽驗結果，除檢驗食品中的微生物，也檢測13項甜味劑，包含糖精、甘精、環己基（代）胺基磺酸、甘精、醋磺內酯鉀等，結果29件隨機抽樣自夜市的產品，經檢驗後全數合格。

衛生局仍提醒業者，避免使用來路不明液體浸泡，使用食品添加物應遵守「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」的規定，選用具有產品登錄碼的食品添加物，以及遵守使用範圍、注意用量。

針對消費者，衛生局說，應慎選有信譽店家消費，並以購買當季時令水果為首選，還要檢視現場有無蚊蟲出沒、髒污不潔，並要注意，商家為避免分切後水果氧化褐變，可能浸泡處理，若發現有浸泡不明液體或有衛生疑慮，請勿購買，以免危害健康。

衛生局並建議民眾可購買整顆水果，回家後自行清洗分切食用。

