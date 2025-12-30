快訊

今年已3.5萬起地震！嘉南62震「活躍倍率6.9倍」 氣象署曝關鍵原因

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭長榮貨輪

星宇公布年終1個月、整體調薪3% 有員工抱怨嫌少

吃對澱粉可以顧腸道、穩血糖 營養師揭食物種類及吃法

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
紅豆也屬於抗性澱粉。記者陳智華／攝影
紅豆也屬於抗性澱粉。記者陳智華／攝影

不少人怕胖會少吃澱粉，尤其減重時不太敢吃，也擔心會讓血糖飆高，營養師張馨方表示，有一種「不乖卻很貼心」的澱粉會默默幫你顧腸道、穩血糖，那就是抗性澱粉。是一種不容易在小腸被消化吸收的澱粉，會一路「溜」進大腸，成為好菌的營養來源，功能更接近膳食纖維。

張馨方在臉書粉專「Vivi營養生活話」指出，一般澱粉在小腸被快速分解成葡萄糖，容易造成血糖波動，但抗性澱粉不易被消化，血糖上升較緩慢，對代謝更友善。

抗性澱粉對身體的好處包括可以穩定血糖，降低餐後血糖震盪，對外食族與控糖族特別加分。其次可以促進腸道健康，發酵後產生短鏈脂肪酸，幫助好菌生長，但腸胃敏感者要適量。並且增加飽足感，延緩胃排空，有助於體重管理。此外，支持代謝健康，對胰島素敏感度有正向幫助。

至於哪些食物富含抗性澱粉？張馨方說，除了帶點綠色的未熟香蕉，還有煮熟後「冷藏」放涼的白飯、糙米、馬鈴薯。還有燕麥、薏仁、豆類（紅豆、鷹嘴豆、扁豆）。

張馨方指出，煮熟後冷藏是增加抗性澱粉的小技巧，復熱後抗性澱粉雖然會減少，但仍比剛煮好時多。不過，份量是關鍵，抗性澱粉熱量雖然較低，卻不是零熱量，還是要控制總澱粉量。如果容易脹氣，建議慢慢增加攝取量，讓腸道適應。

抗性澱粉 血糖 馬鈴薯

延伸閱讀

吃飽疲倦無力、想睡 當心血糖像失速列車正掉入糖尿病前期

早上一杯咖啡助腸道順暢 加這3樣食物一起吃效果更加分

紫米、黑米分不清， 吃錯血糖升！別只看顏色，關鍵看品名「這個字」

預防肥胖、失智的關鍵都在腸道！避開5地雷食物 4營養策略修復腸道

相關新聞

星宇公布年終1個月、整體調薪3% 有員工抱怨嫌少

年終封關，各家航空公司年終獎金陸續公布。有星宇員工抱怨辛苦一整年，年終只有一個月。星宇今證實，公司在審慎評估整體營運與未...

長榮航空年終6.5個月 非主管調薪2500元

長榮航空去年受惠疫後復甦，營收表現亮眼，發出7個月創新高的年終獎金，據了解，受到航空客運市場波動及美國關稅及簽證多變影響...

跨年煙火、元旦曙光恐壞天氣 強烈冷氣團這時抵達 全台急凍探6度低溫

跨年煙火、元旦迎曙光，恐怕會受到天候影響。中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，降雨情形來推測雲層狀況，元旦降雨還是稍微...

無明確病史⋯藝人曹西平家中病逝 醫：猝死成因多與心臟疾病有關

資深藝人曹西平29日晚間倒臥新北市三重區住處，同住的乾兒子回家時發現，緊急通報119，警消到場時發現病人身體明顯浮腫，已...

癌症時鐘快轉14秒！ 每3分48秒有1人罹癌 肺癌再奪癌王

衛福部今天公布最新「112年癌症登記報告」，新發生癌症人數為13萬8051人，較民國111年增加了7758人，全癌症標準...

1張圖看台灣這天變「冰島」 首波強烈冷氣團要來了 達到寒流機率偏高

下一波冷空氣上看強烈大陸冷氣團，將是今年入冬以來首波強烈冷氣團，在這之前要注意降雨情形。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。