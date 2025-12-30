快訊

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭長榮貨輪

星宇公布年終1個月、整體調薪3% 有員工抱怨嫌少

星宇公布年終1個月、整體調薪3% 有員工抱怨嫌少

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
星宇公布年終獎金1個月。本報資料照片
星宇公布年終獎金1個月。本報資料照片

年終封關，各家航空公司年終獎金陸續公布。有星宇員工抱怨辛苦一整年，年終只有一個月。星宇今證實，公司在審慎評估整體營運與未來布局後，發放年終獎金1個月，整體調薪幅度約3%。

星宇航空表示，在全體同仁持續努力下逐漸擴張，目前機隊數達29架、航線布局共35條，並規劃明年陸續引進14架新機，提前展開相關前置作業與營運準備，為加速達成規模經濟及長期發展奠定基礎。

考量今年整體營運環境變數較多，客運表現與去年相比有所差異，公司在審慎評估整體營運與未來布局後，發放年終獎金1個月，整體調薪幅度約3%。公司期許在穩健經營與持續投資並進的前提下，逐步提升營運成果與獲利能力，進而與全體同仁共享經營成果，攜手邁向下一階段的成長。

長榮航空據了解今年年終6.5個月，並提供彈性上下班制度。華航年終尚未公布，預計明年1月9日勞資雙方進行協商。

星宇航空

