麥味登母公司「揚秦國際」 進口馬來西亞辣椒 邊境驗出致癌農藥

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署今天公布邊境不合格品項，其中一批共16公斤「馬來西亞板麵辣椒」，被檢出農藥殘留不合格，輸入業者為「揚秦國際企業股份有限公司」。圖／食藥署提供
衛福部食藥署今公布邊境不合格品項，包括蔬果、海鮮、食品調味料等，共18批違規產品在邊境被攔截，要求退運或銷毀，其中一批共16公斤「馬來西亞板麵辣椒」，被檢出農藥殘留不合格，輸入業者為「揚秦國際企業股份有限公司」，為早餐店麥味登、炸雞大師母公司。

「揚秦國際企業股份有限公司」旗下品牌，包括麥味登、炸鷄大獅、REAL真‧烘焙、涮金鍋、檳城煎蕊，食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，這家公司報驗的馬來西亞板麵辣椒，檢出殘留農藥「環氧乙烷」每公斤0.1毫克。

劉芳銘表示，依據「農藥殘留容許量標準」，環氧乙烷為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限每公斤0.1毫克，這批馬來西亞的板麵辣椒在邊境必須退運或銷毀。食藥署指出，針對「揚秦國際企業股份有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

3批從日本輸入的鮮草莓，在邊境檢出農藥殘留不合格，需退運或銷毀。劉芳銘說，業者「東和水果有限公司」輸入2批日本鮮草莓，分別檢出殘留農藥滅派林1.1ppm及1.3ppm，依規定殺菌劑滅派林容許量為1.0ppm。業者「廣青有限公司」報驗的日本鮮草莓，檢出殘留農藥「賽芬蟎」2.9ppm、因得克0.07ppm及殺蟲劑「烯啶蟲胺」（Nitenpyram）0.03ppm，均超過法規檢出上限。

劉芳銘指出，食藥署統計近半年，從114年6月22日至114年12月22日止，受理日本的鮮草莓，報驗158批，檢驗不合格6批，不合格率為3.8%，檢驗不合格原因為殘留農藥不合格。食藥署已經從112年6月1日起至115年5月31日止，在邊境針對日本的鮮草莓採監視查驗，抽驗比例為100%。

馬來西亞 食藥署 草莓

