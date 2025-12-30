快訊

長榮航空年終6.5個月 非主管調薪2500元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮航空示意圖。聯合報系資料照
長榮航空示意圖。聯合報系資料照

長榮航空去年受惠疫後復甦，營收表現亮眼，發出7個月創新高的年終獎金，據了解，受到航空客運市場波動及美國關稅及簽證多變影響，長榮航空今年將發放6.5個月年終獎金，另非主管調薪2500元，子公司航勤年終部分也比照辦理。

長榮航空表示，基於一貫照顧員工的理念，並感謝同仁一年來與公司共同努力打拚，將發放年終獎金與同仁共享營運成果，年終獎金發放除考量當年度營運績效外，也與股東權益、永續經營及公司未來營運規劃、個人整體績效表現相關，今年所有同仁努力創造的營運佳績，也是轄下公司同仁齊力協作達成的結果。

長榮航空今年第3季客運營收年減1成，貨運穩健。長榮航空與合併子公司第3季合併總營收新台幣524.35億元，年減8.3%，合併本期淨利63.23億元，年減32.2%；歸屬母公司淨利58.76億元，年減34.6%，每股盈餘1.09元。

長榮航空累計前3季合併營收1626.87億元，年減1.1%；合併本期淨利195.99億元，年減13.7%，歸屬母公司淨利184.98億元，年減13.9%，每股盈餘3.43元。

長榮航指出，第3季客運營收330.25億元，年減10.3%；前3季客運營收1046.27億元，年減4.6%，主要受到全球航空客運市場近來受各航運能持續擴張、全球經濟不確定性及美國關稅及簽證政策多變等影響，導致需求不如預期，加上市場競爭加劇，旅客訂位表現走緩，全航線載客率78.2%，收益旅客數增加0.2%，單位收益減少1%。

