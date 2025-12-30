早期失智症難察覺 有這些症狀快就醫

台灣正式步入超高齡社會，失智症人口已突破30萬大關。統計顯示，65歲以上長者每100人有8人罹病，且多數是容易被忽視的早期失智階段。台北慈濟醫院精神醫學部主任黃宗正表示，許多家屬常將長輩的退化誤認為自然老化，因而錯失黃金治療期。由他與台大、北榮、高醫、桃園療養院等團隊合作，研發「腦適能測驗–7（Brain Health Test–7, 簡稱BHT-7）全新篩檢工具，於2025年榮登國際權威期刊，為失智症精準醫療帶來重大突破。

73歲的林姓婦人過去擅長烹飪，但近3年作息單調，逐漸不愛出門，近期更因搞混調味料、情緒低落及睡眠障礙就醫，就醫後經台北慈濟醫院團隊完整評估，確診為早期失智症合併憂鬱症。

黃宗正表示，早期失智症的記憶力下降是「無法經由提醒想起」，且伴隨判斷力衰退，林女士在接受情緒藥物治療，並依醫囑安排至日照中心增加社交互動後，目前生活功能已顯著改善，僅需定期回診。

黃宗正說，失智症依成因可分為退化性、非退化性與可逆性，若是營養缺乏或內分泌失調引起的可逆性失智，及時治療甚至有機會恢復。然而，傳統篩檢量表如MMSE因題目多、測驗時間長，對偵測「早期細微變化」的敏感度有限。

腦適能測驗是由黃宗正與台大、北榮、高醫、桃園療養院等團隊合作，研發出「腦適能測驗–7（Brain Health Test–7, 簡稱BHT-7）」。該問卷專為臨床快速篩檢設計，僅需7題即可精確鎖定早期失智風險。這項研究成果已於2025年發表於高齡學領域全球前10%的國際期刊《International Psychogeriatrics》，證實其卓越的科學價值。

針對預防失智，黃宗正呼籲，高齡族群應落實「身動、腦動、互動」三動原則，搭配地中海飲食與三高控制。他也提供大眾一個BHT-7中的簡易自我檢測法，「請在1分鐘內說出4隻腳的動物，若無法說出12種以上或過程明顯卡頓，應提高警覺。」

此外，早期發現是延緩退化的關鍵，若發現長輩出現記憶混亂、溝通困難或性格改變，應盡早尋求醫療評估。透過藥物治療、認知訓練與環境安排，失智長者仍能維持尊嚴與生活品質，減輕家屬照護負擔。 黃宗正提醒，高齡族群應落實「身動、腦動、互動」三動原則，同時控制三高與心血管疾病，並可採行地中海飲食，以降低失智風險。圖／台北慈濟醫院提供

