跨年煙火、元旦曙光恐壞天氣 強烈冷氣團這時抵達 全台急凍探6度低溫

跨年煙火、元旦迎曙光，恐怕會受到天候影響。中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，降雨情形來推測雲層狀況，元旦降雨還是稍微會比較多，桃園以北、基隆北海岸、宜蘭這些區域相對來講雲層是最厚的，所以也有可能在跨年夜的雲層是比較低的，觀賞煙火可能會受到些許雲層的阻擋。另外，元旦曙光，以上區域雲層比較夠，也有可能影響觀賞的情形。

花東的狀況，林伯東表示，因為看曙光主要是往東邊看，東邊的雲層相對比較低，也會有一點會影響到。中南部比較晴朗一些，但觀賞曙光還是會被山阻擋到，雖然不一定會被影響到，但太陽升起的時間會比較晚一點。

跨年夜體感溫度是否更冷？林伯東表示，跨年這天到元旦其實是降溫的過程，以北部來說，跨年當天低溫14度，如果在近山區或比較空曠的地方，可能會更低一些，大概12至14度左右，中部會稍微高一點，花東和南部會更高。

未來1周天氣，林伯東表示，最需要關注的天氣系統，就是接下來在元旦影響台灣的強冷空氣，將會是一波強烈大陸冷氣團。緊接著周五至周日時間都是受到這波冷空氣的影響，天氣會明顯轉冷，北部近山區、東北部近山區都可能會有6至10度低溫。另外，中部以北的平地，甚至在彰化以南的近山區，都有可能出現10至12度低溫。

目前天氣狀況，林伯東表示，台灣附近雲層相對都是比較低的雲層，有一個中高層的低壓系統正在逐漸通過韓國一帶，所以目前台灣受到底層的東北風影響。昨晚開始北風增強，所以在迎風面基隆北海岸、宜蘭地區開始有零星降雨，另外在桃園、新竹一帶也慢慢開始有降雨情形發生。

另外，他說，台灣東邊海面是另外一個低壓正在發展當中，未來當冷空氣往台灣附近移動的時候，這個低壓系統會逐漸離開，但是台灣就會受到後面的冷空氣的影響。

今天主要受到東北風影響，明天一樣還是有冷空氣的影響。林伯東表示，在北方有另外一個高壓系統準備南下，到了元旦過後冷空氣就會慢慢逐漸壓下來到台灣附近，屆時台灣附近天氣會明顯轉冷。這樣的情形大致上要到周日清晨，整個高壓慢慢東移之後，轉為偏東風，整個冷空氣的強度才會慢慢減弱。

林伯東表示，但是在蒙古、華北又有另外一波冷空氣準備南下，所以下周一之後，又會有另外一波冷空氣影響，到時候又會逐漸轉冷。

未來1周降雨趨勢，林伯東表示，今天至周四主要都是濕冷空氣的影響，這幾天水氣比較多，基隆北海岸、宜蘭地區，甚至桃園以北地區，降雨都會比較明顯；尤其是基隆北海岸、宜蘭地區，甚至有可能出現大雨情形。周五乾冷空氣逐漸影響台灣之後，北部、東半部的雨勢會慢慢緩和下來，其他地方都是比較晴朗天氣。下周一另外一波冷空氣下來的時候，水氣又會增多，北部和東半部地區又會回復到迎風面降雨情形。

溫度趨勢，林伯東表示，今天、明天主要都是受到東北季風影響，晚上低溫比較偏涼，元旦就會有強烈大陸冷氣團南下，緊接著周五至周日都是受到強烈大陸冷氣團的影響，北部、宜蘭低溫非常明顯、迅速下降，一直到周六清晨是最低的，可能會有接近10度左右低溫。另外在中部地區也有可能接近10度左右低溫，南部、花東12至14度低溫。

這波冷空氣回暖的時間，林伯東表示，大概會落在周日白天這天，高溫部分在白天有明顯回上來的趨勢。但是接著下周一又有冷空氣，雖然沒有前一波這麼強，但是北部地區仍可能會有接近14度左右的低溫。

另外，林伯東說，周五晚上至周六清晨的低溫，北部近山區和東北部近山區有可能出現6度至8度低溫，甚至苗栗以北也有8至10度低溫。台中以北、宜蘭、花蓮平地，還有彰化以南的近山區，也可能出現10至12度低溫。以上區域當天可能會發布低溫特報。

今明兩天水氣比較多，林伯東表示，迎風面的基隆北海岸要注意大雨的情形發生。另外，冷空氣影響的時候，海峽上的風比較強，浪也會比較大，甚至有可能會有長浪的情形，海上活動要特別留意。

林伯東表示，元旦這天開始受到強烈大陸冷氣團的影響，要注意保暖，另外要注意用電安全。

高山降雪機率？林伯東表示，這波水氣比較多、冷空氣也配合的情形，大概落在周四晚上到周五清晨，這段時間北部、東北部1500公尺以上高山是有可能出現降雪或固態降水的情形。中部以北大概是3000公尺左右高山，也有可能出現結冰情形。周五至周日，整個山區的溫度都是比較低的，也可能有結冰狀況，在山區活動留意交通安全。 降雨趨勢。圖／中央氣象署提供 周五晚上至周六清晨。圖／中央氣象署提供 溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

