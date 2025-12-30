快訊

無明確病史⋯藝人曹西平家中病逝 醫：猝死成因多與心臟疾病有關

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
曹西平在家中猝逝，享壽66歲。圖／摘自臉書
資深藝人曹西平29日晚間倒臥新北市三重區住處，同住的乾兒子回家時發現，緊急通報119，警消到場時發現病人身體明顯浮腫，已明顯死亡，警方初步排除外力介入。曹西平生前無明確病史，目前難以確認死因。醫師指出，心臟相關問題是導致猝死的第一大原因，包括心律不整、心肌梗塞、主動脈剝離都有可能，籲民眾多留意三高控制。

新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風說，目前資訊只知道曹西平是在家中突然過世，而猝死原因多元，包括心臟疾病、中風、感染症等原因，其中多數猝死病因都有心臟相關疾病有關，根據國際研究，超過半數病人在突發心肌梗塞等心臟病事件之前，並無胸悶、胸痛等明顯症狀，但這類心臟疾病可以預防，民眾應重視高血壓、高血糖、高血脂三高控制，「不能因為沒症狀，就不管三高。」

洪惠風說，近期天冷，三高民眾應特別留意保暖，平時則要多量血壓，早晚至少要量一次，也要掌握自身血糖、膽固醇、血脂等數值，並調整飲食加以控管，建議民眾要規則運動、注意體重，且「絕對不能抽菸」，才能遠離心臟相關疾病。除三高之外，有些民眾因鉀離子不正常，或先天性心臟電器問題，導致心律不整，心臟收縮、舒張時間不正常，也有可能釀成猝死。

現年66歲，曹西平曾因身體狀況不佳淡出演藝圈，也曾在節目上自述身體癱軟倒地三天，但並沒有明確病史，28日地震時他還在臉書粉專發文指「ㄧ切交給老天爺的安排」，死訊一出讓粉絲備感震驚。洪惠風表示，高血壓、膽固醇、血糖等數值是個人隱私，外人難以得知，也難判斷什麼原因導致藝人猝死，但若要預防不幸，建議民眾可從前述日常三高控制方式著手。

