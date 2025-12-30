今年7月雨量創新高溫度為1897年第12高 未來1季反聖嬰將減弱

中央氣象署今舉辦未來一季展望記者會，氣象預報中心主任黃椿喜指出，今年全台年平均氣溫為24.53度，較百年平均高1.22度，為1897年以來第12高溫。降雨受到4個侵台颱風及西南氣流影響，全年累積雨量偏多，其中7月雨量更創下1951年以來同期新高；展望未來1季，反聖嬰現象減弱並逐漸恢復正常，溫度正常偏高、降雨正常偏少。

今年1至11月全球平均氣溫較1901至2000年百年平均高約攝氏1.18度，成為1850年以來史上第2高溫年，僅次於去年。

台灣部分，截至12月28日為止，觀測台灣6個百年氣象站（台北、台中、台南、花蓮、台東、恆春），全台年平均氣溫為24.53度，較百年平均高1.22度，為1897年以來第12高溫；降雨部分，受4個侵台颱風及西南氣流影響，全年累積雨量偏多，其中7月雨量更創下1951年以來同期新高，但全年降雨日數偏少，呈現降雨集中的特性。

回顧2025年重大氣象事件，黃椿喜指出，今年針對5個颱風發布警報（4陸警、1海警）及4次豪雨事件起動加強作業，包含7月丹娜絲颱風罕見從西南部登陸，其強風撞創嘉南平原；0728豪雨事件，西南氣流豪雨連下7天，總雨量直逼莫拉克風災。

8月楊柳颱風強風襲台東、蘭嶼、綠島，挾風偕雨快閃台灣；9月樺加莎颱風造成花東劇烈降雨，導致馬太鞍溪堰塞湖溢流；11月鳳凰颱風為58年來首個11月登陸颱風，並引發共伴效應導致宜蘭嚴重淹水。

黃椿喜表示，今年1、2、7月平間氣溫偏低，其他月份平均氣溫偏暖，其中7月雨量創下1951年以來同期新高，主要受到丹娜絲、薇帕、范斯高、楊柳颱風影響，導致氣溫偏低、雨量偏多，但今年全年降雨日數為128.2天，較氣候值的141.7天少13.5天，為1951年以來第9少。

黃椿喜說，今年西北太平洋生成27個颱風，比氣候值25.4個多，其中4個颱風侵台，也較氣候值3.2個多，均在正常值範圍；今年氣溫冬季至春季偏冷至正常，5月至12月持續正常偏高，僅7月受到颱風及西南氣流影響較涼，秋季極端高溫。

黃椿喜表示，今年全年平均氣溫為1987年以來第12高，降雨日數為1951年以來第9少；7月日照時數為同期最少、雨量卻是同期最多且降雨日次多，7月西北太平洋生成7個颱風，為1958年以來第3多；秋季平均氣溫為同期最高溫、降雨日數為同期第5少。

展望未來一季， 黃椿喜說，目前熱帶太平洋海溫呈現東冷西暖的反聖嬰配置，但目前反聖嬰指數為-0.5，預測明年初將趨於正常，到了夏天就會以正常偏聖嬰現象發展，但仍須持續觀察。

依據過去類似此海氣環流配置的分析顯示，台灣明年1至3月以氣溫略偏暖、雨量略少的機率較高，但不同案例對台灣的影響程度不同。

針對未來1季，黃椿喜總結，未來1季反聖嬰現象將減弱至正常，氣溫正常偏高，雨量正常偏少，其中1月氣溫正常機率較高，2、3月氣溫正常偏高，但未來1季是溫度最低期間，因此仍要嚴防寒流及鋒面的連續影響。

