快訊

今年已3.5萬起地震！嘉南62震「活躍倍率6.9倍」 氣象署曝關鍵原因

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭長榮貨輪

星宇公布年終1個月、整體調薪3% 有員工抱怨嫌少

聽新聞
0:00 / 0:00

今年7月雨量創新高溫度為1897年第12高 未來1季反聖嬰將減弱

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署今舉辦未來一季展望記者會，氣象預報中心主任黃椿喜指出，展望未來1季，反聖嬰現象減弱並逐漸恢復正常，溫度正常偏高、降雨正常偏少。記者胡瑞玲／攝影
中央氣象署今舉辦未來一季展望記者會，氣象預報中心主任黃椿喜指出，展望未來1季，反聖嬰現象減弱並逐漸恢復正常，溫度正常偏高、降雨正常偏少。記者胡瑞玲／攝影

中央氣象署今舉辦未來一季展望記者會，氣象預報中心主任黃椿喜指出，今年全台年平均氣溫為24.53度，較百年平均高1.22度，為1897年以來第12高溫。降雨受到4個侵台颱風及西南氣流影響，全年累積雨量偏多，其中7月雨量更創下1951年以來同期新高；展望未來1季，反聖嬰現象減弱並逐漸恢復正常，溫度正常偏高、降雨正常偏少。

今年1至11月全球平均氣溫較1901至2000年百年平均高約攝氏1.18度，成為1850年以來史上第2高溫年，僅次於去年。

台灣部分，截至12月28日為止，觀測台灣6個百年氣象站（台北、台中、台南、花蓮、台東、恆春），全台年平均氣溫為24.53度，較百年平均高1.22度，為1897年以來第12高溫；降雨部分，受4個侵台颱風及西南氣流影響，全年累積雨量偏多，其中7月雨量更創下1951年以來同期新高，但全年降雨日數偏少，呈現降雨集中的特性。

回顧2025年重大氣象事件，黃椿喜指出，今年針對5個颱風發布警報（4陸警、1海警）及4次豪雨事件起動加強作業，包含7月丹娜絲颱風罕見從西南部登陸，其強風撞創嘉南平原；0728豪雨事件，西南氣流豪雨連下7天，總雨量直逼莫拉克風災。

8月楊柳颱風強風襲台東、蘭嶼、綠島，挾風偕雨快閃台灣；9月樺加莎颱風造成花東劇烈降雨，導致馬太鞍溪堰塞湖溢流；11月鳳凰颱風為58年來首個11月登陸颱風，並引發共伴效應導致宜蘭嚴重淹水。

黃椿喜表示，今年1、2、7月平間氣溫偏低，其他月份平均氣溫偏暖，其中7月雨量創下1951年以來同期新高，主要受到丹娜絲、薇帕、范斯高、楊柳颱風影響，導致氣溫偏低、雨量偏多，但今年全年降雨日數為128.2天，較氣候值的141.7天少13.5天，為1951年以來第9少。

黃椿喜說，今年西北太平洋生成27個颱風，比氣候值25.4個多，其中4個颱風侵台，也較氣候值3.2個多，均在正常值範圍；今年氣溫冬季至春季偏冷至正常，5月至12月持續正常偏高，僅7月受到颱風及西南氣流影響較涼，秋季極端高溫。

黃椿喜表示，今年全年平均氣溫為1987年以來第12高，降雨日數為1951年以來第9少；7月日照時數為同期最少、雨量卻是同期最多且降雨日次多，7月西北太平洋生成7個颱風，為1958年以來第3多；秋季平均氣溫為同期最高溫、降雨日數為同期第5少。

展望未來一季， 黃椿喜說，目前熱帶太平洋海溫呈現東冷西暖的反聖嬰配置，但目前反聖嬰指數為-0.5，預測明年初將趨於正常，到了夏天就會以正常偏聖嬰現象發展，但仍須持續觀察。

依據過去類似此海氣環流配置的分析顯示，台灣明年1至3月以氣溫略偏暖、雨量略少的機率較高，但不同案例對台灣的影響程度不同。

針對未來1季，黃椿喜總結，未來1季反聖嬰現象將減弱至正常，氣溫正常偏高，雨量正常偏少，其中1月氣溫正常機率較高，2、3月氣溫正常偏高，但未來1季是溫度最低期間，因此仍要嚴防寒流及鋒面的連續影響。

延伸閱讀

1張圖看台灣這天變「冰島」 首波強烈冷氣團要來了 達到寒流機率偏高

出現地震雨 鄭明典揭原因

全台冷颼颼 冷氣團今晨達最強 颱風論壇曝至少凍到這時

福壽山農場招牌「蘋果王」樹颱風吹倒 蘋果王二世今天登基

相關新聞

星宇公布年終1個月、整體調薪3% 有員工抱怨嫌少

年終封關，各家航空公司年終獎金陸續公布。有星宇員工抱怨辛苦一整年，年終只有一個月。星宇今證實，公司在審慎評估整體營運與未...

長榮航空年終6.5個月 非主管調薪2500元

長榮航空去年受惠疫後復甦，營收表現亮眼，發出7個月創新高的年終獎金，據了解，受到航空客運市場波動及美國關稅及簽證多變影響...

跨年煙火、元旦曙光恐壞天氣 強烈冷氣團這時抵達 全台急凍探6度低溫

跨年煙火、元旦迎曙光，恐怕會受到天候影響。中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，降雨情形來推測雲層狀況，元旦降雨還是稍微...

無明確病史⋯藝人曹西平家中病逝 醫：猝死成因多與心臟疾病有關

資深藝人曹西平29日晚間倒臥新北市三重區住處，同住的乾兒子回家時發現，緊急通報119，警消到場時發現病人身體明顯浮腫，已...

癌症時鐘快轉14秒！ 每3分48秒有1人罹癌 肺癌再奪癌王

衛福部今天公布最新「112年癌症登記報告」，新發生癌症人數為13萬8051人，較民國111年增加了7758人，全癌症標準...

1張圖看台灣這天變「冰島」 首波強烈冷氣團要來了 達到寒流機率偏高

下一波冷空氣上看強烈大陸冷氣團，將是今年入冬以來首波強烈冷氣團，在這之前要注意降雨情形。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。