東北季風影響 2縣市大雨特報 基隆北海岸注意瞬間雨勢

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報。本報資料照片
東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸（基隆市、新北市）有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

今天東北季風稍增強，北部氣溫稍下降，中央氣象署說，明天東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚較涼，中南部及東南部日夜溫差大；基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，竹苗、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

