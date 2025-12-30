2026桃園龍潭大池跨年煙火秀 警強化維安交通疏導措施出爐
跨年將至！明晚除了中壢青埔跨年晚會外，龍潭同時也將舉辦2026龍潭大池跨年煙火秀，為維護活動安全及交通順暢，龍潭警方提前縝密佈署規畫，完成跨年活動相關維安計畫，秉持「優先預防、即時應處」的原則，全力守護民眾跨年安全及維持交通順暢。
今年龍潭大池跨年將施放270秒煙火秀，預估將湧入大量人潮，另加上龍潭區石門水庫風景區、六福村及小人國遊樂區，勢必與活動人、車潮結合，衝擊龍潭區的交通狀況。警方結合義警、民防、義交、婦女志工等協勤民力，經溝通協調整合，將交通疏導重點放在龍潭大池及觀光景點周邊道路，並規畫神龍路龍元路至南龍路段、龍元路神龍路至中豐路上林段等徒步區範圍。
警方建議，欲前往觀賞民眾盡可能將車輛停放於周邊停車場，以步行方式前往會場，相關停放車位置路段建議如下：除了龍潭區大池周邊的新龍路、聖亭路、中豐路等路邊停車格位，龍潭運動公園旁及龍華路公有停車場、東龍路200巷及北龍路民間收費停車場等可供參觀遊玩民眾使用。
為守護民眾安全，龍潭警分局於活動開始前即加強場地周邊巡守與盤查，活動期間規畫多層次警力佈署，包含出入口管制、重點區域守望、機動巡邏及便衣警力穿梭人群監控，全面提升見警率與即時反應能力。另為避免隨機傷人事件發生，警方特別強化可疑物品與爆裂物偵測作業，置優勢警力於重要進出動線及人潮密集區加強目視檢視與盤查，並設置前進指揮所於活動現場，以達到報案快、到場快、處置快的即時應處效能，確保突發狀況即時應變處理。另外也針對人潮疏散、踩踏防制及緊急救護完成模擬演練，以降低任何風險發生的可能性。
龍潭警分局長施宇峰呼籲，參與跨年活動的民眾應避免攜帶危險或尖銳物品，隨時留意自身及家人安全，如發現可疑情況，請立即撥打110或通報現場警力，警方將第一時間到場處理，以最高標準、最嚴謹態度投入此次跨年維安工作，讓民眾安全、放心在龍潭迎接2026新年到來。
