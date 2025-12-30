癌症時鐘快轉14秒！ 每3分48秒有1人罹癌 肺癌再奪癌王

衛福部今天公布最新「112年癌症登記報告」，新發生癌症人數為13萬8051人，較民國111年增加了7758人，全癌症標準化發生率為每10萬人口331.3人，較前一年增加8人。其中，癌症時鐘快了14秒，111年平均每4分2秒有1人罹癌，112年癌症登記報告則是平均每3分48秒就有1人罹癌。

癌症已是全球死亡主因，且台灣尤甚，我國癌症時鐘年年快轉，癌症死亡占總體4分之1，高於全球約17%，平均每4人就有1人死於癌症。

國健署長沈靜芬表示，癌症已連續43年蟬聯台灣十大死因榜首，顯示對國人健康造成極大的影響，呼應「健康台灣」政策，要把癌症醫療從治療轉為預防與健康促進。

我國十大癌症（不分男女）新發生人數中，肺癌連續3年位居榜首，其次依序為大腸癌、女性乳癌。國健署癌症防治組組長謝佩君說，112年肺癌新發生個案數為1萬9986人，相較於去年1萬7982人，增加了2004人。大腸癌新發生個案數為1萬9074人，相較於去年1萬7643人，增加了1611人。

謝佩君表示，112年全癌症發生年齡中位數為65歲，與111年相較延後1歲，各主要癌症發生年齡中位數，除了口腔癌、皮膚癌及子宮體癌延後1歲，其餘與111年相同。部分癌症發生年齡中位數較全癌症年齡中位數（65歲）早的癌別，口腔癌為60歲、子宮體癌及乳癌為57歲、甲狀腺癌為50歲。

十大癌症新發生人數（不分男女）依序為肺癌、大腸癌、女性乳癌、肝癌、攝護腺癌、口腔癌（含口咽、下咽）、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌、子宮體癌，與111年相比，除了皮膚癌與胃癌序位互換，其餘排序與111年相同。

至於男性新發癌症首位，112年男性新發癌症人數為7萬1244人，年齡標準化癌症發生率為每10萬人口350.8人，較111年增加8.5人，男性標準化發生率順位與111年相同，112年依序為大腸癌、肺癌、攝護腺癌、口腔癌、肝癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、非何杰金氏淋巴瘤。

謝佩君說，112年女性新發癌症人數為6萬6807人，年齡標準化癌症發生率每10萬人口318.9人，較111年增加7.7人。女性標準化發生率順位與111年相比較，胃癌與子宮頸癌序位互換（111年胃癌第10名、子宮頸癌第9名），其餘序位與111年相同。

112年標準化發生率順位依序為乳癌、肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、肝癌、卵巢癌、皮膚癌、胃癌、子宮頸癌。

謝佩君說，女性乳癌新發生個案數為1萬7779人，主要原因與飲食西化、生活型態改變及基因遺傳因子有關。肺癌新發生個案為9707人，女性即使不吸菸，空汙、廚房油煙和基因突變都是罹癌主因。 衛福部今天公布最新「112年癌症登記報告」，國健署長沈靜芬表示，癌症已連續43年蟬聯台灣十大死因榜首，顯示對國人健康造成極大的影響。記者廖靜清／攝影

