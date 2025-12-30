快訊

今年已3.5萬起地震！嘉南62震「活躍倍率6.9倍」 氣象署曝關鍵原因

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭長榮貨輪

星宇公布年終1個月、整體調薪3% 有員工抱怨嫌少

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄跨年高規格戒備 1200警力進駐、捷運維安升級

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市長陳其邁、警察局長林炎田說明跨年夜維安勤務。記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁、警察局長林炎田說明跨年夜維安勤務。記者郭韋綺／攝影

明晚就是跨年夜，高市府預估湧入人潮將超過20萬人次，市長陳其邁今天表示，已啟動高規格維安作為，動員逾千名警力，透過不定時巡查、網格化部署及跨單位協調，從事前預防、現場監控到事後應變，務必做到滴水不漏，確保活動平安順利。

陳其邁指出，昨晚已進行實兵演練，活動進行期間，部署約1200名警力，利用優勢警力不定時的巡查，落實事件預防、監管，以及突發狀況發生後的即時應變，若事件涉及人員受傷，將立即啟動醫院救治機制，同步進行場域安全維護，確保所有人員在現場都能平安。

這次預估跨年活動來往人數龐大，已針對整體人潮動線加強規畫，尤其在捷運站等重要交通節點，將全面強化與捷運公司聯繫，採更嚴格安全標準監測是否出現可疑人員，並配合捷運系統在車廂內進行必要查證及不定時檢視。

陳其邁表示，若有突發事件發生，當下單靠廣播或麥克風未必有效傳遞訊息，市府已在大型螢幕顯示器，都預先配置重要文字資訊或疏散緊急訊息，確保資訊即時傳達，活動前及活動進行期間，務必隨時留意現場活動主持人、官方發布的各項重要訊息。

陳其邁強調，跨年維安工作不僅限於當天晚上活動，依過往經驗包括元旦等大型活動，及市區人潮密集重要區域，警力部署與各局處治安維護作為，均將提升至最高等級，全力應變。

陳其邁也說，跨年夜包括警察局長林炎田親自坐鎮指揮，統籌協調各項應變事宜，籲民眾全力配合現場警方指揮，最重要的是共同確保整體活動平安順利。

高雄市長陳其邁今天受訪說明跨年夜維安勤務。記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁今天受訪說明跨年夜維安勤務。記者郭韋綺／攝影

陳其邁 跨年

延伸閱讀

高雄跨年晚會今演練恐怖攻擊 陳其邁指揮：捷運站疏散最重要

高雄市立鳳山醫院二期啟用 增至349床導入智慧醫療

影／中共對台軍演已7次 陳其邁譴責：區域和平最大破壞者

高雄跨年晚會維安 陳其邁：已要求警方提高強度

相關新聞

星宇公布年終1個月、整體調薪3% 有員工抱怨嫌少

年終封關，各家航空公司年終獎金陸續公布。有星宇員工抱怨辛苦一整年，年終只有一個月。星宇今證實，公司在審慎評估整體營運與未...

長榮航空年終6.5個月 非主管調薪2500元

長榮航空去年受惠疫後復甦，營收表現亮眼，發出7個月創新高的年終獎金，據了解，受到航空客運市場波動及美國關稅及簽證多變影響...

跨年煙火、元旦曙光恐壞天氣 強烈冷氣團這時抵達 全台急凍探6度低溫

跨年煙火、元旦迎曙光，恐怕會受到天候影響。中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，降雨情形來推測雲層狀況，元旦降雨還是稍微...

無明確病史⋯藝人曹西平家中病逝 醫：猝死成因多與心臟疾病有關

資深藝人曹西平29日晚間倒臥新北市三重區住處，同住的乾兒子回家時發現，緊急通報119，警消到場時發現病人身體明顯浮腫，已...

癌症時鐘快轉14秒！ 每3分48秒有1人罹癌 肺癌再奪癌王

衛福部今天公布最新「112年癌症登記報告」，新發生癌症人數為13萬8051人，較民國111年增加了7758人，全癌症標準...

1張圖看台灣這天變「冰島」 首波強烈冷氣團要來了 達到寒流機率偏高

下一波冷空氣上看強烈大陸冷氣團，將是今年入冬以來首波強烈冷氣團，在這之前要注意降雨情形。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。