影／高雄跨年高規格戒備 1200警力進駐、捷運維安升級

明晚就是跨年夜，高市府預估湧入人潮將超過20萬人次，市長陳其邁今天表示，已啟動高規格維安作為，動員逾千名警力，透過不定時巡查、網格化部署及跨單位協調，從事前預防、現場監控到事後應變，務必做到滴水不漏，確保活動平安順利。

陳其邁指出，昨晚已進行實兵演練，活動進行期間，部署約1200名警力，利用優勢警力不定時的巡查，落實事件預防、監管，以及突發狀況發生後的即時應變，若事件涉及人員受傷，將立即啟動醫院救治機制，同步進行場域安全維護，確保所有人員在現場都能平安。

這次預估跨年活動來往人數龐大，已針對整體人潮動線加強規畫，尤其在捷運站等重要交通節點，將全面強化與捷運公司聯繫，採更嚴格安全標準監測是否出現可疑人員，並配合捷運系統在車廂內進行必要查證及不定時檢視。

陳其邁表示，若有突發事件發生，當下單靠廣播或麥克風未必有效傳遞訊息，市府已在大型螢幕顯示器，都預先配置重要文字資訊或疏散緊急訊息，確保資訊即時傳達，活動前及活動進行期間，務必隨時留意現場活動主持人、官方發布的各項重要訊息。

陳其邁強調，跨年維安工作不僅限於當天晚上活動，依過往經驗包括元旦等大型活動，及市區人潮密集重要區域，警力部署與各局處治安維護作為，均將提升至最高等級，全力應變。

陳其邁也說，跨年夜包括警察局長林炎田親自坐鎮指揮，統籌協調各項應變事宜，籲民眾全力配合現場警方指揮，最重要的是共同確保整體活動平安順利。 高雄市長陳其邁今天受訪說明跨年夜維安勤務。記者郭韋綺／攝影

