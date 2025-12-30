聽新聞
1張圖看台灣這天變「冰島」 首波強烈冷氣團要來了 達到寒流機率偏高
下一波冷空氣上看強烈大陸冷氣團，將是今年入冬以來首波強烈冷氣團，在這之前要注意降雨情形。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天低壓鋒面在台灣東北部外海成形，水氣逐漸增加，加上東北季風開始增強，北台灣迎風面將變得容易下雨，雨勢會持續到強烈冷氣團抵達為止。跨年夜北台灣天氣不盡理想，戶外活動要有心理準備。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據最新資料顯示，強烈冷氣團周五抵達後，當天夜晚至周六是最冷時刻，各地低溫將下探10至12度，西部平原空曠地區、內陸近山區有機會10度以下，達到寒流機率偏高，務必做好萬全準備。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
