2025你有「從從容容」嗎？年度十大社群梗

回顧2025年，社群迷因的更迭速度簡直比翻書還快！《網路溫度計DailyView》曾於今年8月調查過1月1日至8月5日的迷因戰況，當時由諷刺滿點的「來都來了」、洗腦神曲「大展鴻圖」以及吃播霸主「真冰涼」穩坐前三寶座。

但是！網路世界瞬息萬變，下半年殺出王世堅的神曲〈沒出息〉強勢逆襲，還有讓全網集體洗腦的「Jet2Holidays」、「都是張藝興的錯」等加入戰局。究竟上半年的王者能否守住江山？還是會被後起之秀超車？為了給讀者最完整的年度回顧，我們再次展開調查，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，觀察2025年1月1日至12月22日的網路聲量。究竟誰才是2025年最強的「社群爆紅迷因」？來都來了，一起來從從容容游刃有餘地揭曉吧！

No.10 建議手臂加強

你是否常看到網友留言「建議手臂加強」，卻發現與貼文毫無關聯？這句話最初源自健身圈，原是用來點評肌肉訓練不足，但在2025年這句充滿「說教感」的話語徹底迷因化，演變成一種無理取鬧的幽默。現在無論是美食照或風景照，網友總愛一本正經地留下這句建議，營造出無視重點、強行挑刺的荒謬感；它不僅是社群萬用反諷金句，也常被用來諷刺酸民，或成為創作者「先發制人」的自嘲防禦機制。

這股風潮在11月達到高峰，當時一名Threads網友曬出無修圖自拍並自嘲：「大臉攻擊，建議手臂加強」。沒想到這句無厘頭文案竟引來大批網友暖心護航：「身為專業美容師，你的膚況真的很棒！」「沒常識可以不要出來嘴人嗎」，意外引發熱烈討論。單日討論聲量飆升，也助攻「建議手臂加強」成功擠入年度十大熱梗。

No.9 義大利山海經

翻攝X／IndoPopBase；TikTok／kevinxhs

如果你經常在短影音平台上，滑到穿著潮鞋行走的鯊魚、融合轟炸機的鱷魚，或是一群手持木棒亂砸的詭異木頭人，那麼你可能已經深陷2025年最魔幻的迷因「義大利山海經」。這股被稱為「Italian Brainrot（義大利腦腐）」的熱潮，利用生成式AI拼湊出邏輯崩壞的異獸，配上吼叫與節奏感十足的「偽義大利文」饒舌，因其荒謬感神似古籍《山海經》，也被戲稱為「義大利山海經」。

這場超現實風暴主打「低門檻」與「感官刺激」，視覺風格粗糙卻異常洗腦，不僅在TikTok與Reels病毒式擴散，連三星、Duolingo等國際大牌都跟風推出「腦腐風」廣告。對年輕世代而言，這是同儕間最酷的話題；但對家長與專家來說，這類毫無邏輯、充斥破壞力的內容卻是「大腦腐蝕」的警訊。2025年底教育界紛紛示警其可能影響專注力，但「義大利山海經」仍憑藉強大的傳播力，成功衍生出周邊商品與遊戲，穩定累積聲量，成為年度具代表性的文化現象之一。

No.8 回答我！Look in my eyes！

YT／Sausage

「回答我！Look in my eyes!」絕對是2025年最具張力的社群熱梗之一，源自實況主「小明劍魔」直播失控狂吼：「Look in my eyes, tell me why? why? baby why?」，這句充滿壓迫感的金句，迅速成為網友靈魂拷問的萬用模板。這股風潮甚至引來英文名師徐薇參戰，她在6月發布模仿影片，以招牌高亢嗓音復刻迷因，更順勢「專業糾錯」：若要表達嚴肅警告，道地用法應是「Look me in the eye」。這波操作被網友高度關注並熱論「精神狀態好美麗」，兼具笑點與知識。

此梗不僅被AI二創、政黨引用，更驚人地「外溢」至現實。5月新北宏匯廣場的停車糾紛中，竟有顧客對店員大吼「Look in my eyes，妳回答我」，讓網友驚呼「連長輩都跟上」、「現實講真的太尬」，創造討論熱度，一舉助攻該梗衝上年度聲量高點。

No.7 信我是秦始皇

「信我是秦始皇」這句源自古早簡訊詐騙的荒謬台詞今年在台灣社群再次翻紅，成為質疑言論可信度的最強諷刺梗。這個迷因最早因詐騙者自稱秦始皇並要求轉帳解封黃金，被網友視為侮辱智商的經典，進而演變成當某人說出明顯謊言或不切實際的藉口時，用來反諷「你信他，不如信我是秦始皇」的萬用模板。

2025上半年，該梗因多起爭議事件達到討論巔峰。從YouTuber家寧的心靈課程風波，到百萬網紅Cheap開酸警員誤傳個資事件，留言區無不湧現「秦始皇」大軍。而聲量最高點則落在12月，網紅「館長」陳之漢在北京受訪時宣稱遭打壓導致「10億產值」歸零，媒體直接下標：「信他產值有10億？還是信我是秦始皇」，引發鄉民瘋狂洗版，紛紛譏諷：「他南柯一夢夢裡什麼都有」、「比台灣8點檔還要狗血」、「如果說是失意的可能性比較高吧」、「吹牛不要繳稅金的哈哈」。

No.6 露比醬～嗨！

翻攝X、YTB

2025年，有誰還沒聽過「露比醬～嗨！」嗎？這句魔性口號源自《Love Live!》聲優組合「AiScReam」，原是三人不同音階交互喊麥的可愛演出，3月因演唱會片段流出而在TikTok瞬間爆紅。這股風潮不僅吸引aespa、IVE等頂流韓團爭相挑戰，更被網友用AI惡搞，讓詹皇（LeBron James）、黃仁勳等知名人物「強制賣萌」，強烈的違和感讓全球網友集體淪陷。

日本麥當勞看準熱度，於6月找來聲優本尊拍攝廣告，將台詞改為「比起薄荷巧克力，我更喜歡照燒漢堡」，三天內狂吸3,500萬次觀看。而台灣的聲量最高點則出現在5月的高雄中學畢業典禮：台上男同學熱情演繹萌曲，台下則以「雄性賀爾蒙爆棚」的低沉嗓音齊聲應援。這場超反差的「低沉派露比醬」被瘋傳，網友紛紛笑歪：「露比醬不排除提告」、「這群男生太狠了」、「中華電信沒說會看到這個」。

No.5 真冰涼

翻攝Threads／dubseddy

如果你曾經滑到有人捧著巨大的「鋼鐵碗公」，大喊「來啦呷啦」後狂嗑撒滿Costco胡椒鹽的熱食，最後猛灌冰飲並發出靈魂讚嘆「真～冰～涼～」，那你絕對認識2025年台灣吃播霸主「嘴哥」（本名張譯）。這種在「熱甲扣八」的高溫下追求極致解脫的「冰火五重天」儀式感，不只成為網友標記爽快瞬間的萬用梗，更助他橫掃2025年4月LINE貼圖MVP與新人賞雙料殊榮。

11月時，更有網友挖出嘴哥年輕時的畢業紀念冊，驚艷全網的帥照讓原PO直呼：「找到你了真冰涼，真的是全班最帥！」此圖一出引發暴動，網友紛紛搭配嘴哥著名熱梗回復道：「這本畢冊有加好市多胡椒鹽嗎」、「就是說今天熱甲扣八，翻開紀念冊看到帥哥結果是張譯這樣，好酸喔真冰涼」，甚至釣出本人幽默海巡回覆：「這是你father的畢冊哦」，成為近期一大亮點。爆紅後的嘴哥依然貫徹這套吃播儀式，幾乎每支影片都能聽見那句招牌「真冰涼」，持續洗腦的魔性傳播力讓話題熱度不墜，穩坐年度排行榜第五名。

No.4 上車舞

翻攝抖音

「XXX，我們來接你了唷！」搭配絲滑手勢與洗腦電音，讓「上車舞」強勢奪下年度第四。此梗源自中國抖音團播女團「SK月亮湖217」，原是靈魂人物「楓葉姐姐」領軍的抖內答謝儀式，卻因台灣網友的「鈔能力」惡搞而徹底變調。起初有網友點名黃國昌，讓直播主在狀況外甜喊：「哇賽哇賽！國昌哥哥腹肌有八塊」，畫面瞬間引爆社群。

隨後，「清德哥哥」、「文哲哥哥」等台灣政治人物接連「被迫上車」，甚至出現利用諧音讓直播主誤喊「近平坐下」的敏感場面，迫使抖音官方緊急管制。然而「上有政策，下有對策」，直播間隨即推出「靜音版」規避審查，被網友大讚「主持人真的很懂」。這股熱潮不僅吸引蝦皮小編跟風翻跳，被誇「跟上時事速度太神」，連帶貨直播都愛用「來了來了上車囉」吸客，憑藉極強的互動性與洗腦旋律，單日聲量輕易破萬，成為年度最令人欲罷不能的洗腦迷因。

No.3 大展鴻圖

YT／ 揽佬SKAI ISYOURGOD

「大展鴻圖，大師親手提筆字；大展鴻圖，搬來放在辦公室」這句歌詞自帶BGM，絕對是2025年最熱門的迷因神曲。這首由廣東饒舌歌手「攬佬」（SKAI ISYOURGOD）創作的〈大展鴻圖〉，以「美式孟菲斯」節奏融合廣東話、客家話，打造出極具衝擊力的「土潮」風格。這股風潮在台灣畢業季達到頂峰，原本老派的吉祥話「大展鴻圖」被年輕學子賦予了全新迷因靈魂，畢業生爭相拍攝舞蹈挑戰影片，用最灑脫的態度互道珍重，讓這首歌成為校園裡最另類的驪歌。此外，這股熱浪甚至燒到官員身上，連台中市數位發展局長林谷隆都在亞洲大學畢典上忍不住「開金口」，秀了20秒的Rap試圖與年輕人接軌，雖被笑稱「尬味十足」但也成功引發熱議。

然而，真正讓聲量衝破同溫層的，竟是一場來自家長圈的「炎上風波」。6月時，東森幼幼台跟風潮流，讓鍾欣凌與YOYO家族哥哥姐姐們合體大跳〈大展鴻圖〉，不料誤踩雷區。大批家長怒灌留言痛批「我們不需要教壞小孩的幼幼台」、「如果東森幼幼台的品味就是這樣的水準，那我真的不會再讓小孩看了」，甚至致電抗議。最終官方緊急刪除影片止血，但「大展鴻圖」的話題熱度依然延燒整年，證明了它的魔性地位。

No.2 從從容容游刃有餘

翻攝FB／王世堅

「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬！」這句充滿節奏感的怒吼，讓王世堅意外變身2025年爆紅迷因的焦點人物。此梗源自2017年他質詢柯文哲的片段，經由音樂博主「王搏」改編為電音單曲〈沒出息〉後，魔性旋律瞬間在兩岸社群病毒式傳播。其強烈的反差感成為網友自嘲生活崩壞的萬用金句，從職場打氣到崩潰自嘲，應用場景無所不包：「我們是快但不急，要從從容容游刃有餘」、「這份推薦清單保證讓你從從容容、游刃有餘」、「最近事情快做不完的時候，腦袋就會自動浮現王世堅委員的提醒」、「怎麼感覺跟誰打都連滾帶爬」。

針對自己爆紅，王世堅受訪時大嘆「嘆為觀止」，卻也不忘補刀：「若柯市長當年有聽進去，就不會陷入京華城案。」這股熱潮更在國慶連假與金鐘獎再次造成話題，不僅本人幽默發文玩梗，邰智源的「神級模仿」更讓網友笑瘋：「金鐘獎該設個最佳模仿獎」、「王世堅頒獎快笑爛」，助攻這個熱梗首次入榜即穩坐年度迷因亞軍。

No.1 來都來了

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

毫無懸念，「來都來了」再度拿下2025年度迷因冠軍。這句原本平凡的勸世語，因震驚全網的中國「南京紅姐事件」而染上了極度荒謬與黑色的色彩。事件主角「紅姐」透過Deepfake與變聲軟體，三年內誘騙超過1,600名男性見面；最令人咋舌的並非騙局本身，而是許多受害者在現場發現「紅姐」是生理男性後，竟基於「沉沒成本」的心理，脫口而出「來都來了」，選擇硬著頭皮繼續。這句充滿無奈、荒誕卻又極致真實的人性金句，瞬間引爆網路。

這句話隨後被廣泛應用，成為當代人面對「不想做但不得不做」時的自我解嘲，從品牌行銷到日常瑣事無所不在，持續創造討論聲量。然而，這也是今年最具爭議的迷因。許多網友指出，此梗源於一場涉及隱私侵犯、偷拍販售的嚴肅案件，卻被去脈絡化成為笑料，甚至有網紅穿女裝模仿嘲弄，將事件轉化為流量密碼。當輿論焦點從犯罪本質轉向娛樂消費，這句「來都來了」不僅反映了人們對沉沒成本的無力，或許也成為2025年網路世界「娛樂至死」最令人不安的寫照。

