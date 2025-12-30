快訊

「4G釘子戶」就是不升5G！NCC曝結果「不是資費方案貴」而是這關鍵

曾放話「曹家人別想碰他的錢」 曹西平立遺囑把遺產都留給他

台中新光三越氣爆5死！總店副理、台中店長等13人涉過失致死遭起訴

強化納管與把關 專家：從瓦斯公司資料勾稽就能揪違規

聯合報／ 記者張策林麗玉／連線即時報導
IH爐無明火、降低直接起火風險，仍可能因電線過熱、長時間加熱、忘記關火導致食物燒焦等狀況釀災。記者張策／攝影
若違規使用明火，依建築法可罰6至30萬元，雙北近年都沒有對私自變更違規接瓦斯管線開罰紀錄，如何強化把關？專家說，縣市政府調瓦斯公司、天然氣公司資料，就能掌握建物有無接瓦斯管資料，若是不可接明火的高層建築，也沒申請建築物變更，是否違規使用就很明白了。

東南科技大學兼任副教授高士峯表示，高層建築物不管在哪個樓層，即使不在16樓以上樓層，一樣要用防火門，樓層超過一定高度，不管幾樓都不可隨便使用明火，除非有設計防火門，避免火災發生時，造成整棟火警或蔓延造成救災困難。

是否要強化納管與把關？高士峯說，香港宏福苑大火殷鑑不遠，高層建築明火禁令，各縣市都該全面清查，實務上仍有少數民眾會擅自變更違規接瓦斯管線，縣市政府調瓦斯公司、天然氣公司資料，就能知道這棟高層建物有無私改瓦斯管，要揪出是否有違規行為不難。高說，如果違規使用，依規定可罰所有權人6至30萬元，強化納管有嚇阻作用。

嘉南藥理大學公共安全及消防系特聘教授蘇銘宏說，16樓以上屬高層建築，因雲梯車救災高度受限，11樓起即須設置自動灑水設備，台灣高層建築消防規範與國際相比不算嚴格，制度多承襲日本法規，近年逐步接軌美國國家防火協會（NFPA）標準，整體要求較過去更為周延。

新北市建築師公會理事長汪俊男觀察，在高樓住宅私下改裝明火設備「不太可能、也不容易」，高樓住宅若要使用明火，多半需仰賴瓦斯幹管系統，管線必須自建築外側引入室內，廚房位置通常需鄰近外牆或陽台，才能符合進管與安全條件；對小坪數、高樓住宅而言，室內設計本就受限，要再額外滿足這些條件相當困難。

汪俊男補充，即便部分住戶仍使用瓦斯熱水系統，若要再延伸管線改裝為廚房明火，涉及管線配置、空間防火區劃及相關安全審核，施工難度高，難以在大樓內私下完成，實務上不常見。

新北工務局表示，有與瓦斯公司業者建立橫向聯繫管道，申請或調整瓦斯管線要同步通報工務局，以即時掌握是否有依法申請變更使用。

北市建管處說，高層建物辦理室內裝修或變更使用執照時，無論是否使用燃氣設備，均須檢附高層建物燃氣設備說明書，標示廚房位置「未使用燃氣設備」或附防火區劃圖說與合格證明；既有管線保留者，需換裝微電腦瓦斯表提供漏氣偵測、地震遮斷功能。

瓦斯爐以明火烹調、火力直觀，符合多數家庭烹飪習慣，但在高樓層住宅須搭配防火區劃與相關消防設計，以降低火災與延燒風險。記者張策／攝影
