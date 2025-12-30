快訊

「4G釘子戶」就是不升5G！NCC曝結果「不是資費方案貴」而是這關鍵

曾放話「曹家人別想碰他的錢」 曹西平立遺囑把遺產都留給他

台中新光三越氣爆5死！總店副理、台中店長等13人涉過失致死遭起訴

明火禁令 高樓層住宅小宅化改用IH爐 雙北納管逾3千棟樓

聯合報／ 記者張策林麗玉洪子凱／連線即時報導
蔡姓女子說，搬新家後廚房從明火改用IH爐，若常開伙，電費支出也會墊高。記者張策／攝影
蔡姓女子說，搬新家後廚房從明火改用IH爐，若常開伙，電費支出也會墊高。記者張策／攝影

都會區新建住宅走向高樓化趨勢，依建築法規定16層或50公尺以上高層建築物，若廚房未設置防火區劃就不得使用燃氣設備，也就是禁用明火，改以IH爐或電磁爐設備取代。新北納管1823棟建物，有設置燃氣設備有1萬3350戶；北市16層以上建築1339棟，有申請設置燃氣設備者1萬2027戶。專家說，受小宅化、外食風氣影響，都會區居民對「明火禁令」接受度愈來愈高。

新北市工務局表示，依「建築技術規則設計施工編」規定，16層或50公尺以上高層建築物，若廚房未設置防火區劃，不得使用燃氣設備，等同是「明火禁令」。新北16樓以上高層建物有1823棟，竣工時要依規定檢附廚房設置IH爐或其他非明火設備照片作為查核依據，確保建築使用安全。

新北市建築師公會理事長汪俊男指出，都會區走向小宅化，考量空間條件，開放式廚房漸成主流，多數新建案在規畫階段即選擇IH爐作為主要烹飪設備，貼近現今小家庭、輕烹調的生活型態，整體市場接受度不低。

汪強調，高樓層並非「全面禁用明火」，而是若住戶或建案選擇使用瓦斯爐，必須依法設置防火門、獨立空間及相關安全設備；相較之下，IH爐屬一般用電設備，安全條件相對單純，可免除額外的防火設計。

在房市端，住商機構企研室執行總監徐佳馨觀察，高樓層住宅限制使用明火改採IH爐，會成為部分民眾購屋時考量因素，影響程度與坪數、家庭結構及生活型態有關。她觀察，小坪數、單身或小家庭族群，對IH爐搭配電熱水器接受度相對高，尤其是捷運共構宅或市中心產品，住戶外食比率高、在家開伙不頻繁，對全電化生活型態較能接受。

蔡姓女子說，今年搬新家後廚房從明火改用IH爐，使用IH爐優點是好清潔，不會藏汙納垢，若常開伙，電費支出也會墊高。

使用IH爐是否等於較安全？新北消防局說明，IH爐無明火、降低直接起火風險，仍可能因電線過熱、長時間加熱、忘記關火導致食物燒焦等狀況釀災。部分IH爐具備自動斷電功能，約45分鐘未偵測到操作會自動關閉，消防人員提醒，若使用不當或電力設備老舊，仍存在安全風險。

消防人員直言，廚房安全關鍵仍在於設備管理與使用習慣。統計2021年至2025年11月，新北因廚房爐火烹調引發火災584件，今年1至11月有91件，並非全數來自瓦斯爐明火，電熱設備過熱也是成因之一。

北市消防局統計，北市2021年至今年11月，爐火調烹火災2176件，電陶爐、電磁爐引發火警為92件。

蔡姓女子說，今年搬新家後廚房從明火改用IH爐，經過一段時間適應，感受到使用IH爐優點是好清潔，不會藏汙納垢。記者張策／攝影
蔡姓女子說，今年搬新家後廚房從明火改用IH爐，經過一段時間適應，感受到使用IH爐優點是好清潔，不會藏汙納垢。記者張策／攝影
都會區住宅愈來愈多開放性廚房使用IH爐，明火禁令有助於高樓層的消防安全。記者張策／攝影
都會區住宅愈來愈多開放性廚房使用IH爐，明火禁令有助於高樓層的消防安全。記者張策／攝影

建築師 廚房

延伸閱讀

即時短評／藍營市長人選遲未定 真把新北當囊中物？

新北男網喊「戰術恐攻可交流」 涉恐嚇公眾8萬交保

跨河煙火交管 新北：捷運不打烊、公車凌晨發末班車

新北跨年雙主場美食、市集、演唱會一次滿足

相關新聞

跨年夜冬雨襲「桃園以北+宜蘭」 元旦強冷空氣抵達 周日才回溫

今年最後兩天東北季風增強、水氣增加，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，苗栗以北及宜蘭為陰陣雨天...

「冷冬」機會大增？ 他指反聖嬰發生機率明年1月衝到最高

中央氣象署日前發布冬季展望，指今年反聖嬰發展的機率大。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，反聖嬰發生機率，...

做好防寒準備！ 兩波強冷空氣將襲台 仍不排除「寒流」 最冷時間點曝

今天東北季風逐漸增強影響，水氣及雲量增多，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，清晨各地氣溫偏冷，且西伴部及花東受輻射冷卻影...

這麼貴？遊客住日飯店弄丟鑰匙賠上萬元 內行曝原因：合理

入住旅館或飯店時，櫃台會給房間鑰匙並請你妥善保管。近日臉書粉專發文，一名中國遊客去日本札幌旅遊，不慎弄丟了飯店的鑰匙，竟被飯店要求賠償400美元，對此，許多網友認為價格「很合理」，日本打鑰匙就是那麼昂貴。

1張圖看台灣這天變「冰島」 首波強烈冷氣團要來了 達到寒流機率偏高

下一波冷空氣上看強烈大陸冷氣團，將是今年入冬以來首波強烈冷氣團，在這之前要注意降雨情形。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急...

過年寒假親子國旅去哪玩？台北最夯必訪景點TOP 5 網紅激推台北101「登高體驗」

親子出遊就要玩得盡興！本篇盤點台北五大熱門親子景點，揭曉網路聲量前三名必玩亮點，同時整理布袋戲、蕨蘭之美特展重點，輕鬆規劃全家驚喜假期。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。