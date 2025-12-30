明火禁令 高樓層住宅小宅化改用IH爐 雙北納管逾3千棟樓

都會區新建住宅走向高樓化趨勢，依建築法規定16層或50公尺以上高層建築物，若廚房未設置防火區劃就不得使用燃氣設備，也就是禁用明火，改以IH爐或電磁爐設備取代。新北納管1823棟建物，有設置燃氣設備有1萬3350戶；北市16層以上建築1339棟，有申請設置燃氣設備者1萬2027戶。專家說，受小宅化、外食風氣影響，都會區居民對「明火禁令」接受度愈來愈高。

新北市工務局表示，依「建築技術規則設計施工編」規定，16層或50公尺以上高層建築物，若廚房未設置防火區劃，不得使用燃氣設備，等同是「明火禁令」。新北16樓以上高層建物有1823棟，竣工時要依規定檢附廚房設置IH爐或其他非明火設備照片作為查核依據，確保建築使用安全。

新北市建築師公會理事長汪俊男指出，都會區走向小宅化，考量空間條件，開放式廚房漸成主流，多數新建案在規畫階段即選擇IH爐作為主要烹飪設備，貼近現今小家庭、輕烹調的生活型態，整體市場接受度不低。

汪強調，高樓層並非「全面禁用明火」，而是若住戶或建案選擇使用瓦斯爐，必須依法設置防火門、獨立空間及相關安全設備；相較之下，IH爐屬一般用電設備，安全條件相對單純，可免除額外的防火設計。

在房市端，住商機構企研室執行總監徐佳馨觀察，高樓層住宅限制使用明火改採IH爐，會成為部分民眾購屋時考量因素，影響程度與坪數、家庭結構及生活型態有關。她觀察，小坪數、單身或小家庭族群，對IH爐搭配電熱水器接受度相對高，尤其是捷運共構宅或市中心產品，住戶外食比率高、在家開伙不頻繁，對全電化生活型態較能接受。

蔡姓女子說，今年搬新家後廚房從明火改用IH爐，使用IH爐優點是好清潔，不會藏汙納垢，若常開伙，電費支出也會墊高。

使用IH爐是否等於較安全？新北消防局說明，IH爐無明火、降低直接起火風險，仍可能因電線過熱、長時間加熱、忘記關火導致食物燒焦等狀況釀災。部分IH爐具備自動斷電功能，約45分鐘未偵測到操作會自動關閉，消防人員提醒，若使用不當或電力設備老舊，仍存在安全風險。

消防人員直言，廚房安全關鍵仍在於設備管理與使用習慣。統計2021年至2025年11月，新北因廚房爐火烹調引發火災584件，今年1至11月有91件，並非全數來自瓦斯爐明火，電熱設備過熱也是成因之一。

北市消防局統計，北市2021年至今年11月，爐火調烹火災2176件，電陶爐、電磁爐引發火警為92件。 蔡姓女子說，今年搬新家後廚房從明火改用IH爐，經過一段時間適應，感受到使用IH爐優點是好清潔，不會藏汙納垢。記者張策／攝影 都會區住宅愈來愈多開放性廚房使用IH爐，明火禁令有助於高樓層的消防安全。記者張策／攝影

