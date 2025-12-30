做好防寒準備！ 兩波強冷空氣將襲台 仍不排除「寒流」 最冷時間點曝

今天東北季風逐漸增強影響，水氣及雲量增多，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，清晨各地氣溫偏冷，且西伴部及花東受輻射冷卻影響，局部有10至13度低溫，最低溫出現花蓮鳳林鎮10.9度。

天氣方面，他說，這兩天苗栗以北及宜蘭大致為陰時多雲局部有短暫陣雨天氣，其餘地區大致為多雲到晴天氣。降雨較集中於迎風面北海岸及東北角，其餘地區降雨零星且雨勢較小，明天基隆北海岸及東北角局部有大雨機會。

今天起受東北季風影響，各地白天高溫會略下降，薛皓天表示，苗栗以北及宜蘭高溫在19至22度，中部及花東高溫約22至24度，南部高溫為24至26度。晚間各地降溫明顯，北部低溫約14至16度，西半部地區仍有輻射冷卻影響導致日夜溫差大，夜間至清晨局部有11至13度低溫。

跨年天氣，他表示，明天僅桃園以北及宜蘭大致為陰陣雨天氣，出門跨年要攜帶雨具；竹苗地區為多雲時陰天氣，可能有局部飄雨機會；中部以南及花東大致為多雲到晴天氣。不過各地夜間都較冷，外出跨年要多保暖。

周四元旦，薛皓天說，預期將有今年第一波影響台灣的強烈大陸冷氣團。苗栗北部及宜花地區為陰時多雲有短暫陣雨天氣，台中以南及台東為晴到多雲天氣，各地山區局部仍有短暫陣雨發生。

另外，薛皓天表示，因水氣夠且氣溫夠低的話，不排除3000公尺以上高山仍有零星降雪機會。苗栗以北及宜蘭高溫約17至18度，中部及花東高溫約22至23度，南部高溫約23至25度。周四深夜至周五清晨，將迎來明顯低溫，預估北部空曠處及近山區有10至13度，市區有12至14度；西半部空曠處有10至13度低溫，東部有10至14度低溫。

周五持續受強烈大陸冷氣團影響，薛皓天表示，苗栗以北及東部為陰時多雲天氣，迎風面北部、東北部局部仍有短暫陣雨；台中以南為多雲時晴天氣。

冷空氣強度強，他說，各地高溫普遍在20度以下，僅南部可上看20度，中北部、東北部高溫僅14度左右，中部高溫約15至18度，花東高溫約18至19度。各地氣溫普遍偏低，預估北部、東北部低溫10至13度；花東12至14度；竹苗地區低溫8至11度，中南部地區9至12度。台北測站目前預報可達11度，為強烈大陸冷氣團等級，雖然預報仍有顯示達寒流機會，若夜間濕度較低輻射冷卻明顯，仍有可能達10度機會。

周六持續受強烈大陸冷氣團影響，水氣有減少趨勢，薛皓天表示，北部及東部大致為陰時多雲天氣，迎風面局部有地形降雨發生，新竹以南地區為晴到多雲天氣。白天氣溫與前日相近，雖然西部地區陽光露臉，不過仍會感覺較冷，晚間冷氣團強度將稍減弱。預估夜間至清晨各地低溫持續明顯，北部、東北部低溫11至14度；花東12至15度；竹苗地區低溫9至12度，中南部地區10至13度。

至於最冷時間點，薛皓天表示，周四晚間起至周日清晨為這波冷空氣最強時段，要多注意保暖，多添衣物，且多喝溫熱飲，並免著涼感冒。

周日冷氣團減弱，各地天氣轉好，迎風面東半部為多雲天氣，其餘地區為晴到多雲。薛皓天表示，氣溫白天將回升，苗栗以北及東北部高溫仍再20度以下，台中以南高溫約20至24度。夜間至清晨西半部受輻射冷卻影響，局部地區有11至14度低溫，其餘地區低溫約13至15度。

薛皓天表示，預估下周持續有冷空氣南下，下周一、下周二大致為東北季風或冷氣團等級，下周三起冷空氣強度明顯增強，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流，目前至明年1月中旬預報夜間至清晨氣溫都低，明顯北方高壓勢力較強，持續有達冷氣團機會的冷空氣南下，要做好防寒準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

