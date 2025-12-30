快訊

這麼貴？遊客住日飯店弄丟鑰匙賠上萬元 內行曝原因：合理

聯合新聞網／ 綜合報導
一名中國遊客去日本札幌旅遊不慎弄丟了飯店的鑰匙，被求償400美元。 圖／ingimage
一名中國遊客去日本札幌旅遊不慎弄丟了飯店的鑰匙，被求償400美元。 圖／ingimage

入住旅館或飯店時，櫃台會給房間鑰匙並請房客妥善保管。近日有臉書粉專發文，一名中國大陸遊客去日本札幌旅遊，不慎弄丟了飯店的鑰匙，竟被飯店要求賠償400美元。對此，許多網友認為價格「很合理」，日本打鑰匙就是那麼昂貴。

粉專「日本省錢小站」在臉書發文，表示近期有一位中國遊客到日本札幌旅遊，住在一間配備鑰匙的飯店內，早上出門時把鑰匙放進包包裡，晚上回來卻找不到了，用備用開門進房找也找不到，飯店則要求他賠償400美元（約台幣12,678元）。

遊客表示，他知道弄丟鑰匙是自己的問題，但還是很疑惑地問：「真的要賠那麼多錢嗎？」對此，粉專提醒民眾，去日本旅遊如果住的是實體鑰匙的旅館，出門前一定要將鑰匙寄放櫃台，以免荷包失血。

此文一出，不少過來人認為弄丟鑰匙的確要賠償那麼多錢，「實體鑰匙好像是這麼貴的，記得之前住東橫，要退房時鑰匙就找不到，員工告知是10000日幣（約台幣2,047元）」、「有可能酒店怕丟了鎖匙有外人偷偷進房盜竊，要換鎖的費用」、「日本打鑰匙就是七千多日幣起跳，何況換鎖，跟台灣那種幾十、一百打一支鑰匙，幾百塊就能換鎖不同」。

也有網友分享自己弄丟鑰匙和換門鎖的經歷，「之前在語言學校弄丟鑰匙也是被罰2000台幣，身上沒現金還去跟別人借」、「之前我弄丟一張房卡收3000日幣，算還好囉」、「還記得我換門鎖時估價寫著7萬多的時候我都傻眼了」。

相關新聞

跨年夜冬雨襲「桃園以北+宜蘭」 元旦強冷空氣抵達 周日才回溫

今年最後兩天東北季風增強、水氣增加，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，苗栗以北及宜蘭為陰陣雨天...

「冷冬」機會大增？ 他指反聖嬰發生機率明年1月衝到最高

中央氣象署日前發布冬季展望，指今年反聖嬰發展的機率大。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，反聖嬰發生機率，...

做好防寒準備！ 兩波強冷空氣將襲台 仍不排除「寒流」 最冷時間點曝

今天東北季風逐漸增強影響，水氣及雲量增多，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，清晨各地氣溫偏冷，且西伴部及花東受輻射冷卻影...

1張圖看台灣這天變「冰島」 首波強烈冷氣團要來了 達到寒流機率偏高

下一波冷空氣上看強烈大陸冷氣團，將是今年入冬以來首波強烈冷氣團，在這之前要注意降雨情形。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急...

過年寒假親子國旅去哪玩？台北最夯必訪景點TOP 5 網紅激推台北101「登高體驗」

親子出遊就要玩得盡興！本篇盤點台北五大熱門親子景點，揭曉網路聲量前三名必玩亮點，同時整理布袋戲、蕨蘭之美特展重點，輕鬆規劃全家驚喜假期。

