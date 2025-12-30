這麼貴？遊客住日飯店弄丟鑰匙賠上萬元 內行曝原因：合理

入住旅館或飯店時，櫃台會給房間鑰匙並請房客妥善保管。近日有臉書粉專發文，一名中國大陸遊客去日本札幌旅遊，不慎弄丟了飯店的鑰匙，竟被飯店要求賠償400美元。對此，許多網友認為價格「很合理」，日本打鑰匙就是那麼昂貴。

粉專「日本省錢小站」在臉書發文，表示近期有一位中國遊客到日本札幌旅遊，住在一間配備鑰匙的飯店內，早上出門時把鑰匙放進包包裡，晚上回來卻找不到了，用備用開門進房找也找不到，飯店則要求他賠償400美元（約台幣12,678元）。

遊客表示，他知道弄丟鑰匙是自己的問題，但還是很疑惑地問：「真的要賠那麼多錢嗎？」對此，粉專提醒民眾，去日本旅遊如果住的是實體鑰匙的旅館，出門前一定要將鑰匙寄放櫃台，以免荷包失血。

此文一出，不少過來人認為弄丟鑰匙的確要賠償那麼多錢，「實體鑰匙好像是這麼貴的，記得之前住東橫，要退房時鑰匙就找不到，員工告知是10000日幣（約台幣2,047元）」、「有可能酒店怕丟了鎖匙有外人偷偷進房盜竊，要換鎖的費用」、「日本打鑰匙就是七千多日幣起跳，何況換鎖，跟台灣那種幾十、一百打一支鑰匙，幾百塊就能換鎖不同」。

也有網友分享自己弄丟鑰匙和換門鎖的經歷，「之前在語言學校弄丟鑰匙也是被罰2000台幣，身上沒現金還去跟別人借」、「之前我弄丟一張房卡收3000日幣，算還好囉」、「還記得我換門鎖時估價寫著7萬多的時候我都傻眼了」。

