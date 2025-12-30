鐵道局怪手故障影響 台鐵嘉義至南靖列車延誤

「如果再一次，我還是會選擇這個工作。」林業及自然保育署宜蘭分署太平山工作站森林護管員賴木成，工作包山包海，大小傷在所難免，但只要抓山老鼠或山難搜救，都有他的身影，連休假也會趕回宜蘭出勤，兩度榮獲林保署傑出優秀護管員的他說，「為這塊土地付出是我一輩子的志業」。

2025-12-30 07:00