跨年夜冬雨襲「桃園以北+宜蘭」 元旦強冷空氣抵達 周日才回溫
今年最後兩天東北季風增強、水氣增加，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，苗栗以北及宜蘭為陰陣雨天氣，花東多雲偶雨，台中以南多雲到晴。尤其明天降雨較明顯，北海岸、宜蘭及北部山區局部有大雨，跨年夜桃園以北及宜蘭仍有短暫陣雨，外出攜帶雨具。氣溫逐步下降，北部高溫降至20度以下，中南部約23至26度，夜間仍有14至16度低溫。
周四元旦起冷空氣再增強，天氣風險公司表示，苗栗以北及東部陰雨，中南部多雲時晴。夜間起達大陸冷氣團等級，周四深夜至周五清晨各地低溫約為11至13度。周五至周六受到冷氣團影響，天氣偏乾冷，白天寒涼，近山區低溫可能更低。周日冷氣團減弱，氣溫回升，但清晨仍偏冷。
展望1月上旬仍為東北季風環境，天氣風險公司表示，後續可能再有一波強冷空氣南下，強度仍需觀察，持續留意並做好防寒準備。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
