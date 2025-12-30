跨年降雨增範圍擴大 元旦急凍這時起全台酷寒跌7度低溫 有2次溫度低點

今天東北季風略增強，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，明天增強較為明顯，迎風面地區水氣較多，其他地方仍維持較偏乾的空氣，預報顯示迎風面地區降雨增多、範圍擴大，新竹以北到宜蘭、花蓮有短暫陣雨，其他地方仍維持多雲到晴天氣。

溫度方面，他說，北部、東北部白天高溫19至21度，中部、花東地區高溫22至25度，南部高溫仍有25至27度，夜晚清晨低溫變化不大，中北部、東北部都市地區低溫15至17度，空曠地區可能降到14度上下，南部及花東都市地區低溫17至19度，空曠地區低溫16度上下。

周四元旦，吳聖宇表示，水氣經過台灣附近，東北季風強度持續增強，逐漸可達強烈大陸冷氣團程度，迎風面新竹以北到東半部、恆春半島有短暫陣雨，苗栗以南到中南部地區雲量增多，山區也可能有局部短暫陣雨，高山地區有冰霰或雪發生的機會。

元旦溫度轉冷，吳聖宇表示，北部、東北部白天高溫降到17至18度，中部及花東地區高溫21至23度，南部高溫23至25度，夜晚到周五清晨已經有較明顯的寒意，中北部、東北部都市地區低溫降到13至15度，空曠地區可能只有10至12度左右，南部、花東地區低溫15至17度，空曠地區只有13至15度左右。

吳聖宇表示，周五白天期間仍有些水氣持續通過，北部、東半部仍有局部短暫陣雨，中南部多雲，山區偶有短暫陣雨，高山地區仍可能有局部冰霰、雪的機會。晚間乾冷空氣進來，除了花東、恆春半島仍有零星飄雨外，大部分地方都將轉為多雲到晴的天氣，高山地區也不再有出現冰霰或雪的機會。

周五溫度全天偏寒冷，吳聖宇表示，北部、東北部白天高溫都只有13至14度，中部及花東地區高溫16至19度，南部仍有機會來到20度或以上，夜晚到周六清晨是第一次溫度低點，中北部、東北部都市地區低溫都只有10至12度，空曠地區會降到7至9度左右，南部及花東都市地區低溫12至14度，空曠地區低溫也會降到10至12度左右，相當有寒意。

周六持續受到乾冷空氣影響，他說，是冷氣團充分南下的一天，整體空氣偏乾，迎風面地區雲量較多，但應該是沒有明顯降雨機會，頂多是零星的飄雨，其他地方為晴到多雲天氣。

雖然周六白天可見陽光，但是溫度偏低，吳聖宇表示，北部、東北部白天高溫仍只有13至15度，中部及花東地區高溫維持在16至19度，南部仍可到20度或以上，夜晚到周日清晨是第二次溫度低點，中北部、東北部都市地區低溫10至12度，空曠地區7至9度，南部及花東都市地區低溫12至14度，空曠地區10至12度左右，可能要注意輻射冷卻作用開始發揮的情況，有出現局部極低溫的機會。

周日東北季風強度減弱，吳聖宇表示，風向仍為東北風，但風速減小，冷氣團開始變性，中層逐漸轉為偏西風，空氣仍較偏乾，迎風面地區雲量偏多，偶有零星飄雨，其他地方維持晴到多雲天氣。白天溫度回升，北台灣仍較有涼意。夜晚到下周一清晨仍要注意輻射冷卻作用可能造成的局部極低溫機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

