入冬最強冷空氣元旦隔天報到 屬「乾冷」型態 下周二又一波冷空氣遞補

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
下一波冷空氣到達時間，大約是周五。根據歐美模式最新資料，此波冷空氣強度大概達到強烈冷氣團標準。聯合報系資料照
下一波冷空氣到達時間，大約是周五。根據歐美模式最新資料，此波冷空氣強度大概達到強烈冷氣團標準。聯合報系資料照

元旦過後將有強冷空氣再襲，將是入冬以來最強冷空氣。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，跨年夜前尚無看到顯著冷空氣南下的訊號，但北部仍會有持續性降雨。而下一波冷空氣到達時間，大約是周五。根據歐美模式最新資料，此波冷空氣強度大概達到強烈冷氣團標準。

至於歐、美的AI模式則認為會出現9至10度低溫，「觀氣象看天氣」表示，變數還很大，且預計會持續好一段時間，下周二又有一波類似規模的冷空氣遞補下來，持續觀察。唯一比較好的消息是此波目前看來屬於「乾冷」型態，北部多日的降雨，可望在周六稍微到一個段落。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

