快訊

曹西平性格直率！與潘若迪「紙紮怨」積怨多年：有什麼好和解？

「500年檜木被鋸斷 樹脂滲出像流血」 搶救神木！策反山老鼠

中俄軍演劍指美日 華爾街日報：台海若衝突…台美日命運交織

聽新聞
0:00 / 0:00

「冷冬」機會大增？ 他指反聖嬰發生機率明年1月衝到最高

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
反聖嬰發生機率，明年1月衝到最高。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
反聖嬰發生機率，明年1月衝到最高。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

中央氣象署日前發布冬季展望，指今年反聖嬰發展的機率大。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，反聖嬰發生機率，明年1月衝到最高。

根據美國國家氣象局（National Weather Service,NWS）氣象預報中心（Climate Prediction Center,CPC）今年12月最新研究，目前最新氣候預報模式模擬結果，自9月開始，發生反聖嬰的訊號續有增強的趨勢。

林得恩表示，尤其今年11、12月至明年1月，反聖嬰發生的可能性已經衝破80%以上；且可持續到明年的2月（發生機率都在50%以上），隨後再逐步下降，最後恢復為中性正常特徵。

至於反聖嬰現象對台灣天氣的可能影響，他說，根據過去歷史事件的統計分析，反聖嬰現象肇生時，當年台灣冷季在北部及東北部的溼度增高，冬雨機會較大；同時，中南部環境轉趨偏乾，春雨（翌年2至4月）也會偏少。而，反聖嬰現象發生在冬天時，東北季風不但強度較強，且較易南下，冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來的低，簡單來說，「冷冬」機會也會增大，而發生的機率約在6成左右。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

反聖嬰 聖嬰現象

延伸閱讀

入冬最強冷空氣要來了！吳德榮：周五到周日下探7度以下

0度線接觸台灣 鄭明典：1月2日之後更冷空氣來了

粉專：元旦後冷空氣冷較久、有機會達寒流等級

今起冷氣團減弱 周四起另一波挑戰入冬首波強烈大陸冷氣團

相關新聞

跨年維安 北中桃晚會要安檢

張文隨機殺人案引發恐慌，各地跨年晚會維安升級。警力部署增加外，台北、桃園、台中市政府參考演唱會，將對入場民眾實施安檢，另...

東北季風增強今轉濕涼 跨年夜台北恐大雨 元旦強烈冷氣團南下全台急凍

跨年至元旦天氣恐怕不理想，中央氣象署表示，明天至周四環境偏東北風至北北東風，迎風面北部及東半部有降雨機會，雲量較多，尤其...

「冷冬」機會大增？ 他指反聖嬰發生機率明年1月衝到最高

中央氣象署日前發布冬季展望，指今年反聖嬰發展的機率大。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，反聖嬰發生機率，...

減塑減塑新措施 擴及零售、網購包裝

環境部昨宣布減塑新措施，塑項對象從目前的塑膠袋、免洗餐具、一次用飲料杯、吸管，新增「零售、網購包裝」，從四項擴大到六項，...

阿嬤燒香30年害「全家三代鉛中毒」！鉛粉塵躲進骨頭：嬤貧血、孫過動 更增失智風險

許多人以為重金屬中毒只會發生在工廠或高污染環境，但卻有案例顯示，危機可能就藏在最熟悉的生活場景中。

盼不到蔬果裸賣 環團轟減塑魄力不足

環境部昨宣布最新減塑目標，看守台灣協會秘書長謝和霖表示，原本管制項目幾乎都沒有達標，新制也未納入環團呼籲已久的「賣場蔬果...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。