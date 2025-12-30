「冷冬」機會大增？ 他指反聖嬰發生機率明年1月衝到最高

中央氣象署日前發布冬季展望，指今年反聖嬰發展的機率大。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，反聖嬰發生機率，明年1月衝到最高。

根據美國國家氣象局（National Weather Service,NWS）氣象預報中心（Climate Prediction Center,CPC）今年12月最新研究，目前最新氣候預報模式模擬結果，自9月開始，發生反聖嬰的訊號續有增強的趨勢。

林得恩表示，尤其今年11、12月至明年1月，反聖嬰發生的可能性已經衝破80%以上；且可持續到明年的2月（發生機率都在50%以上），隨後再逐步下降，最後恢復為中性正常特徵。

至於反聖嬰現象對台灣天氣的可能影響，他說，根據過去歷史事件的統計分析，反聖嬰現象肇生時，當年台灣冷季在北部及東北部的溼度增高，冬雨機會較大；同時，中南部環境轉趨偏乾，春雨（翌年2至4月）也會偏少。而，反聖嬰現象發生在冬天時，東北季風不但強度較強，且較易南下，冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來的低，簡單來說，「冷冬」機會也會增大，而發生的機率約在6成左右。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

