快訊

曹西平性格直率！與潘若迪「紙紮怨」積怨多年：有什麼好和解？

「500年檜木被鋸斷 樹脂滲出像流血」 搶救神木！策反山老鼠

中俄軍演劍指美日 華爾街日報：台海若衝突…台美日命運交織

花蓮鳳林11.1度 吳德榮：今北轉涼偶雨 元旦降溫愈晚愈冷降至7度以下

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周四元旦起強冷空氣開始逐漸南下，氣溫漸降，愈晚愈冷；周五至周日清晨入冬最強冷空氣籠罩，為首波強烈大陸冷氣團的機率高，本島平地最低氣溫將降至7度以下。聯合報系資料照
周四元旦起強冷空氣開始逐漸南下，氣溫漸降，愈晚愈冷；周五至周日清晨入冬最強冷空氣籠罩，為首波強烈大陸冷氣團的機率高，本島平地最低氣溫將降至7度以下。聯合報系資料照

今晨局部地區仍有較強輻射冷卻，平地最低溫為花蓮鳳林11.1度，其次是台南楠西11.5度、新竹關西11.8度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨各地區平地最低氣溫約在11至15度；東半部外海有低雲，伴隨降水回波，陸地無明顯降雨。

今天東北季風稍增強，吳德榮表示，北部、東北部雲量漸增，轉有局部短暫降雨的機率，高溫微降、天氣偏涼；明天東北季風水氣增多，北部、東北部降雨更趨明顯。其他各地晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大。今天北部15至23度、中部12至28度、南部12至29度、東部11至28度。

周四元旦起強冷空氣開始逐漸南下，氣溫漸降，愈晚愈冷；吳德榮表示，周五至周日清晨入冬最強冷空氣籠罩，為首波強烈大陸冷氣團的機率高，本島平地最低氣溫將降至7度以下，要注意保暖、絕不可小覷。

他說，周四、周五迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨的機率，背風面晴時多雲，北東濕冷、中南乾冷；周六、周日各地晴朗穩定，東半部偶有零星飄雨的機率，各地乾冷。

至於高山降雪機率，吳德榮表示，這波冷空氣比上波強，零度（雪）線高度約降至1500公尺，但水氣條件雖不如上波，1500公尺以上高山如太平、合歡、雪山等零星飄雪的現象，還是可以期待。1000公尺左右的七星、大屯則無飄雪的機率，或有較低的霧淞、冰霰機率、但可遇不可求。

周日白天起冷空氣減弱，下周一為24節氣「小寒」，吳德榮說，下周一之後還有強冷空氣，但南下的時間與強度，無論歐、美的傳統動力模式或AI模式，模擬皆不相同，且持續調整；宜再觀察，勿急下定論。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

吳德榮 氣溫 東北季風

延伸閱讀

入冬最強冷空氣要來了！吳德榮：周五到周日下探7度以下

第2波冷氣團籠罩 吳德榮：北台灣濕冷探10度低溫 這些高山有望追雪

大陸冷氣團南下！吳德榮：明起北台濕冷探10度高山恐下雪

冷空氣明下午南下挑戰冷氣團 吳德榮：低溫探10度3千公尺高山恐下雪

相關新聞

跨年維安 北中桃晚會要安檢

張文隨機殺人案引發恐慌，各地跨年晚會維安升級。警力部署增加外，台北、桃園、台中市政府參考演唱會，將對入場民眾實施安檢，另...

東北季風增強今轉濕涼 跨年夜台北恐大雨 元旦強烈冷氣團南下全台急凍

跨年至元旦天氣恐怕不理想，中央氣象署表示，明天至周四環境偏東北風至北北東風，迎風面北部及東半部有降雨機會，雲量較多，尤其...

「冷冬」機會大增？ 他指反聖嬰發生機率明年1月衝到最高

中央氣象署日前發布冬季展望，指今年反聖嬰發展的機率大。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，反聖嬰發生機率，...

減塑減塑新措施 擴及零售、網購包裝

環境部昨宣布減塑新措施，塑項對象從目前的塑膠袋、免洗餐具、一次用飲料杯、吸管，新增「零售、網購包裝」，從四項擴大到六項，...

阿嬤燒香30年害「全家三代鉛中毒」！鉛粉塵躲進骨頭：嬤貧血、孫過動 更增失智風險

許多人以為重金屬中毒只會發生在工廠或高污染環境，但卻有案例顯示，危機可能就藏在最熟悉的生活場景中。

盼不到蔬果裸賣 環團轟減塑魄力不足

環境部昨宣布最新減塑目標，看守台灣協會秘書長謝和霖表示，原本管制項目幾乎都沒有達標，新制也未納入環團呼籲已久的「賣場蔬果...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。