東北季風增強今轉濕涼 跨年夜台北恐大雨 元旦強烈冷氣團南下全台急凍

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周四元旦將有強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降，基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，竹苗、花東地區、恆春半島及中南部山區有局部或零星短暫雨，其他地區為多雲。本報資料照片
跨年至元旦天氣恐怕不理想，中央氣象署表示，明天至周四環境偏東北風至北北東風，迎風面北部及東半部有降雨機會，雲量較多，尤其明天基隆北海岸及大台北降雨時間較長，有局部大雨發生的機率，另外周四中南部山區也有零星短暫雨機會，在以上區域活動建議攜帶雨具備用，至於中南部平地為多雲到晴的天氣。

溫度方面，明天清晨及夜晚北部及東北部天氣稍涼，其他地區夜晚及清晨較涼，適時增添衣物，周四白天隨著強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚上起氣溫也下降，注意溫度變化。

東北季風稍增強，今天北部溫度下降，高溫約20至21度，宜蘭約22度，感受稍涼，中南部及花東高溫約25至28度，感受較溫暖舒適，不過各地早晚仍較涼，低溫約15至18度，中南部及台東日夜溫差大。

天氣方面，今天基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，竹苗、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區仍為多雲到晴的天氣；另外，清晨苗栗以南地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路注意安全。澎湖陰時多雲，19至21度，金門晴時多雲，15至21度，馬祖多雲，14至17度。

明天基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東半部及恆春半島有局部或零星短暫雨，中南部地區為多雲到晴。

周四元旦將有強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降，基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，竹苗、花東地區、恆春半島及中南部山區有局部或零星短暫雨，其他地區為多雲。

元旦低溫預測，中部以北及宜蘭14至15度，南部、花東及澎湖16至18度，金門12度，馬祖10度；高溫預測，北部、宜蘭及金門17至18度，中部及花東21至23度，南部25度，澎湖19度，馬祖13度。

周五至周日清晨強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，周五桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，周六各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

周五至周日清晨低溫預測，中部以北、宜蘭及金門9至12度，南部、花東及澎湖13至15度，馬祖8至9度；周五至周六高溫預測，北部及宜蘭14至15度，中部及花東16至19度，南部20至21度。

周日白天起強烈大陸冷氣團稍減弱，各地氣溫回升，新竹以南日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周一仍受大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，苗栗以南日夜溫差大；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周二至下周四冷空氣持續影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。後期冷空氣影響時間及程度仍有不確定性，注意氣象署最新天氣資訊。

周四、周五基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島易有長浪發生。

周五北部、宜蘭1500至2000公尺以上山區及中部、花蓮3000公尺左右高山有局部降雪、固態降水或結冰的機率，留意路面溼滑，應注意安全。

冷氣團 恆春

