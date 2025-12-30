聽新聞
我做過的醫美／裝潢門面除黑斑 讓自己奔向陽光

聯合報／ 文／汐陽（北市南港）
雷射去除臉上黑斑，整個人變年輕更帥氣。圖／汐陽提供

滑手機相簿，一年前的照片，對比現在鏡中的我，驚呆了。

人臉上坑坑疤疤，是兵家常事。臉上黑斑從不影響自我良好的感覺，且還不至於由點往線進而構成面發展，所以在生活中裝潢自己門面是非必要選項。

親友聊天常會討論我臉上的黑斑，並提供意見，但我心中念著：「上有老，下有小，又有妻子要照顧，那有這種閒錢雅緻，在臉上醫美一番。」然而，面對接踵而至的家庭夫妻關係、差點失業、孩子學習、父母健康問題，我開始思索人生下半場生活。

醫美，錢要花在刀口上。夜晚在河堤騎著腳踏車，我終於決定微調自己，要活在當下，該是裝潢我的門面了。朋友送我兩堂課，第一次踏進醫美診所，充滿不自在感覺。體驗皮秒雷射的原理是先破壞再修復，用光波粉粹黑色素，之後靠自身新陳代謝修復，使肌膚能有更好狀態，一次需要兩堂課，立馬刷卡再買十堂課。

開始雷射時，不時就會聞聽猶如電蚊拍撞擊的燒焦味與電擊聲，過程中，醫護都會不斷親切詢問狀況直到結束，看這鏡中門面，好像被大火燃燒。一周後，親友的表情眼神，透露出我的門面裝潢變年輕更帥氣了。

現在我明白應活在當下，兩周後，我帶家人拍全家福寫真，原來花點裝潢費，讓自己奔向陽光是值得的。一年後的今天，我想該再次進廠保養了。

醫美 色素 夫妻關係 人臉 診所 黑色 醫護

115年1月徵文主題：我的元氣早餐

新的一年，從早餐啟動健康生活。「一日之計在於晨」，一份營養均衡的早餐，是喚醒大腦、補充活力的重要關鍵。吃得好，精神佳，能為一整天打下良好基礎，讓身心在早晨就站上最佳狀態。你是否有屬於自己的元氣早餐呢？歡迎分享你的早餐搭配與心得，一起在新的一年，用早餐開啟健康、充滿能量的每一天。

