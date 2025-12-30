聽新聞
0:00 / 0:00
我做過的醫美／裝潢門面除黑斑 讓自己奔向陽光
滑手機相簿，一年前的照片，對比現在鏡中的我，驚呆了。
男人臉上坑坑疤疤，是兵家常事。臉上黑斑從不影響自我良好的感覺，且還不至於由點往線進而構成面發展，所以在生活中裝潢自己門面是非必要選項。
親友聊天常會討論我臉上的黑斑，並提供意見，但我心中念著：「上有老，下有小，又有妻子要照顧，那有這種閒錢雅緻，在臉上醫美一番。」然而，面對接踵而至的家庭夫妻關係、差點失業、孩子學習、父母健康問題，我開始思索人生下半場生活。
醫美，錢要花在刀口上。夜晚在河堤騎著腳踏車，我終於決定微調自己，要活在當下，該是裝潢我的門面了。朋友送我兩堂課，第一次踏進醫美診所，充滿不自在感覺。體驗皮秒雷射的原理是先破壞再修復，用光波粉粹黑色素，之後靠自身新陳代謝修復，使肌膚能有更好狀態，一次需要兩堂課，立馬刷卡再買十堂課。
開始雷射時，不時就會聞聽猶如電蚊拍撞擊的燒焦味與電擊聲，過程中，醫護都會不斷親切詢問狀況直到結束，看這鏡中門面，好像被大火燃燒。一周後，親友的表情眼神，透露出我的門面裝潢變年輕更帥氣了。
現在我明白應活在當下，兩周後，我帶家人拍全家福寫真，原來花點裝潢費，讓自己奔向陽光是值得的。一年後的今天，我想該再次進廠保養了。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言