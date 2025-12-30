聽新聞
怕冷、鼻過敏、久咳 「三九貼」調整虛寒體質

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
「三九貼」可選擇背部大椎、肺俞、腎俞等穴位敷貼。圖／馬偕醫院提供
「三九貼」可選擇背部大椎、肺俞、腎俞等穴位敷貼。圖／馬偕醫院提供

進入冬季後，不少人的鼻過敏、氣喘或久咳再度復發，甚至比往年更加明顯。中醫師認為，冬季是體內陽氣最弱、寒邪最容易入侵的時候，若能在此時適度調養體質，有助於降低過敏症狀反覆發作的機率。「三九貼」正是針對冬季虛寒體質設計的中醫外治方式，即日起至明年2月14日，可以透過三九貼的穴位敷貼，協助身體恢復平衡。

馬偕醫院中醫部內兒科主治醫師張珮琳說，三九貼是以辛溫藥材製成藥餅，敷貼於背部大椎、肺俞、腎俞等重要經絡穴位，藉由溫補陽氣、扶正祛寒，提升身體面對寒冷氣候時的調適能力。有過敏性鼻炎、慢性支氣管炎、容易反覆感冒或體質虛寒、怕冷的患者，以及非處於急性發作的氣喘患者，建議可考慮接受三九貼調養。

是否適合敷貼，仍需經醫師專業評估。張珮琳指出，除了正在感冒、發燒、肺部感染的患者，以及孕婦、一歲以下嬰幼兒或有嚴重藥物過敏史者外，經醫師評估後皆可進行三九貼治療，三九貼是改善過敏症狀非常溫和有效的中醫治療方式。

張珮琳說，依傳統節氣概念，建議在冬至後每隔九日進行一次敷貼，一個療程敷貼3次，今年三九貼治療期間為即日起至明年2月14日，也可以安排固定回診日期，由醫師依個人狀況評估調整為每一至兩周敷貼一次，一年約進行3至4次，兼顧療效與生活作息。

馬偕醫院中醫部內兒科主治醫師黃家瑩說，若是過敏性體質較嚴重，醫師也會依患者體質寒熱屬性及實際症狀，搭配中藥進行整體調理。常見處方包括辛夷散、辛夷清肺湯、葛根湯或小青龍湯等，若患者伴隨眼睛癢、頭痛等不適症狀，亦會視情況酌加蒺藜、蟬蛻、川芎等藥物，以加強療效。不過，實際用藥須由中醫師依個別狀況評估後開立，民眾不宜自行服用。

中醫 敷貼 虛寒 氣喘 感冒 中藥 冬至 發燒 體質 節氣

