聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭立體馬年紅包預售 縣府、法鼓山春聯開放索取

聯合報／ 記者戴永華邱瑞杰／連線報導
馬年紀念紅包的立體馬結合存錢筒功能，民眾可DIY摺出象徵財源滾滾的存錢筒，透過紅包傳遞祝福。記者戴永華／攝影
馬年紀念紅包的立體馬結合存錢筒功能，民眾可DIY摺出象徵財源滾滾的存錢筒，透過紅包傳遞祝福。記者戴永華／攝影

宜蘭縣府設計馬年紀念紅包及春聯昨亮相，名為「馬福樂事」與Marvelous（奇妙、精采）諧音結合，主視覺由成功國小美術班學生創作，馬年紀念紅包即日起至明年2月6日限量預售，也開放免費索取春聯。另，法鼓山也公布2026年「祥樂豐足」春聯，全國各地全聯、大全聯門市可領取。

宜蘭代理縣長林茂盛發表馬年紀念紅包及春聯，他說，邁入第33年的歡樂宜蘭年，是凝聚常民生活與節慶的重要活動，主視覺「馬福樂事」是透過孩子的創意與藝術能量，創作色彩繽紛與活力奔騰的白馬，代表前進與突破。

林表示，紀念紅包的立體馬結合存錢筒功能，可DIY摺出象徵財源滾滾來的存錢筒，透過紅包傳遞祝福，期盼大家在新的一年勇往直前，收進的不只是紅包，更是滿滿的美好樂事。

馬年紀念紅包即日起至明年2月6日開放訂購，單價45元，數量有限售完為止。

法鼓山昨公布2026年「祥樂豐足」春聯，即日起民眾可前往法鼓山全球分寺院、分支道場及全國各地全聯、大全聯門市免費領取結緣。

法鼓山表示，2026年主題為「祥樂豐足」，不僅是祝福，更是踏實的生活方式。方丈和尚果暉法師說，只要每個人從自己做起、從心開始，「知福惜福，生活自豐足；感恩報恩，祥樂滿人間。」把富足分享出去，整體大環境必然祥樂豐足。

延伸閱讀

賴總統馬年春聯「七喜春來」 明年1月31日起發放

迎接115年 總統府馬年春聯曝光「七喜春來」

法鼓山「祥樂豐足」春聯 30日起開放索取 全聯、大全聯門市也領得到

2026最溫暖的春聯！法鼓山「祥樂豐足」暖心迎春即將開放索取

相關新聞

北東明濕涼！強烈大陸冷氣團這日來襲「低溫下探7度」 高山恐降雪

明天起受到東北季風影響，北東降雨機率增加，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，跨年當天民眾若想觀賞台北101煙火，建議站在北側及...

文化幣世代成軍！13至22歲常態發放1200元 李遠：是權利也是義務

「文化幣世代」成軍！行政院長卓榮泰、文化部長李遠今於文化幣啟動記者會上連袂宣布，明年起13至15歲青年正式納入常態化文化...

共軍明環台軍演！航港局採取4大措施 我國各商港船舶進出不受影響

共軍將明展開「正義使命-2025」演習，交通部航港局表示，其軍演海域範圍尚不致影響我國各商港船舶進出，但已採取包含發布航...

軍演衝擊！國際航班明繞路飛「有明顯延誤」 民航局提醒：備載足夠油量

共軍將明展開「正義使命-2025」演習，其公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍，盡管4大國籍航空表示，明天國際航班表定正常...

宜蘭立體馬年紅包預售 縣府、法鼓山春聯開放索取

宜蘭縣府設計馬年紀念紅包及春聯昨亮相，名為「馬福樂事」與Marvelous（奇妙、精采）諧音結合，主視覺由成功國小美術班...

隔6年 北車下月聯合防災演練

台北車站及捷運中山站日前發生隨機攻擊事件，多位立委質疑台北車站等多鐵共構車站演練頻率過低、橫向聯繫未整合，交通部應訂定統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。