中信集團吉祥物添新成員 台彩喜鵲與石虎亮相

中信集團的吉祥物家族又有新成員，台灣彩券公司的吉祥物喜鵲瑞力酷（Really Good）和石虎灣得福（Wonderful）今天正式亮相，台彩並將這對吉祥物組合取名為「哈啾咪」。台彩表示，相望藉由這兩位台灣彩券好事能量大使，讓希望、樂趣、關懷常在左右，也讓好事能量就在你我身邊。

台彩指出，吉祥物當初是以喜鵲與石虎為發想，並經過年輕族群的員工票選，從13個設計中選出兩款並列第一之原型進行設計。台彩說，瑞力酷的原型為喜鵲延伸「喜鵲叫喜事來」，與台彩讓好事發生的精神相合，期許透過好事將好運帶進更多人家中；灣得福原型為石虎延伸，寓意台彩做好事，守護台灣各個角落的決心，因其身上的錢幣斑紋而被稱作「錢貓」，外型有帶來好運平安的寓意。

而這兩位新出爐的吉祥物也有各自的故事。台彩表示，瑞力酷來自另一個平行宇宙被稱為JM-188的星系，在那裡，人們已知曉如何捕捉、放大與傳遞好事的能量。而瑞力酷就是那個時空中的「好事能量觀察員」，來到這個宇宙是因為他分析出現在正是台灣最需要好事能量的時候。他並計算出只要運用他的智慧幫助更多人就能改變一切，他的任務不是預測、不是介入，而是提醒大家，好事，其實就在你身邊。此外，他配戴的高科技太陽眼鏡，是他們時空的標準裝備，除了防曬、造型帥，更能顯示些好事與幸福療癒的能量訊號。

至於灣得福，台彩說，沒有人知道灣得福什麼時候出現的，但如果你心煩氣躁，或是今天特別覺得不順，你撇一眼旁邊，他可能就在那裡。他總是靜靜地待在空間的一隅，眼神像是放空又像在觀察。標配一雙厭世小喵眼，看起來總在低耗模式，沒事的時候自己拿著逗貓棒甩來甩去，好像只是自娛自樂。灣得福不是會主動撲上來的那種朋友，但當你真的悶到一個極限、衰到連中獎號只差一號的時候，他就會默默出現在你旁邊，什麼也不說，只是靠近。然後你會發現，不知道為什麼，好像沒那麼煩了，心情也變順了一點。

在瑞力酷和灣得福現身後，中信集團吉祥物家族的成員也來到九個，包括職棒中信兄弟象的小翔和艾比、中信金融園區的黑熊、台灣人壽的阿龍、中信特工籃球隊的機器人桑德、中信慈善基金會擬人化的小火子、中信銀行數位金融的貓頭鷹小B。

台彩吉祥物數位專題網址為，https://event.udn.com/2025taiwanlottery/

