中信集團吉祥物添新成員 台彩喜鵲與石虎亮相

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
台灣彩券公司的吉祥物喜鵲瑞力酷（左）和石虎灣得福（右）亮相。圖／台彩提供
台灣彩券公司的吉祥物喜鵲瑞力酷（左）和石虎灣得福（右）亮相。圖／台彩提供

中信集團的吉祥物家族又有新成員，台灣彩券公司的吉祥物喜鵲瑞力酷（Really Good）和石虎灣得福（Wonderful）今天正式亮相，台彩並將這對吉祥物組合取名為「哈啾咪」。台彩表示，相望藉由這兩位台灣彩券好事能量大使，讓希望、樂趣、關懷常在左右，也讓好事能量就在你我身邊。

台彩指出，吉祥物當初是以喜鵲與石虎為發想，並經過年輕族群的員工票選，從13個設計中選出兩款並列第一之原型進行設計。台彩說，瑞力酷的原型為喜鵲延伸「喜鵲叫喜事來」，與台彩讓好事發生的精神相合，期許透過好事將好運帶進更多人家中；灣得福原型為石虎延伸，寓意台彩做好事，守護台灣各個角落的決心，因其身上的錢幣斑紋而被稱作「錢貓」，外型有帶來好運平安的寓意。

而這兩位新出爐的吉祥物也有各自的故事。台彩表示，瑞力酷來自另一個平行宇宙被稱為JM-188的星系，在那裡，人們已知曉如何捕捉、放大與傳遞好事的能量。而瑞力酷就是那個時空中的「好事能量觀察員」，來到這個宇宙是因為他分析出現在正是台灣最需要好事能量的時候。他並計算出只要運用他的智慧幫助更多人就能改變一切，他的任務不是預測、不是介入，而是提醒大家，好事，其實就在你身邊。此外，他配戴的高科技太陽眼鏡，是他們時空的標準裝備，除了防曬、造型帥，更能顯示些好事與幸福療癒的能量訊號。

至於灣得福，台彩說，沒有人知道灣得福什麼時候出現的，但如果你心煩氣躁，或是今天特別覺得不順，你撇一眼旁邊，他可能就在那裡。他總是靜靜地待在空間的一隅，眼神像是放空又像在觀察。標配一雙厭世小喵眼，看起來總在低耗模式，沒事的時候自己拿著逗貓棒甩來甩去，好像只是自娛自樂。灣得福不是會主動撲上來的那種朋友，但當你真的悶到一個極限、衰到連中獎號只差一號的時候，他就會默默出現在你旁邊，什麼也不說，只是靠近。然後你會發現，不知道為什麼，好像沒那麼煩了，心情也變順了一點。

在瑞力酷和灣得福現身後，中信集團吉祥物家族的成員也來到九個，包括職棒中信兄弟象的小翔和艾比、中信金融園區的黑熊、台灣人壽的阿龍、中信特工籃球隊的機器人桑德、中信慈善基金會擬人化的小火子、中信銀行數位金融的貓頭鷹小B。

台彩吉祥物數位專題網址為https://event.udn.com/2025taiwanlottery/

台彩 吉祥物 中信

延伸閱讀

屏東萬倉街NEKO MARKET市集暖呼呼開幕 4米高吉祥物阿財超萌

最牛一輪／威剛風光 中信57鍍金

中信「三兄弟」合體變潮男 宋晟睿、Doggo特攻主場任一日店長

央視馬年春晚吉祥物公布 4匹馬來頭不小 有「活化石」

相關新聞

北東明濕涼！強烈大陸冷氣團這日來襲「低溫下探7度」 高山恐降雪

明天起受到東北季風影響，北東降雨機率增加，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，跨年當天民眾若想觀賞台北101煙火，建議站在北側及...

文化幣世代成軍！13至22歲常態發放1200元 李遠：是權利也是義務

「文化幣世代」成軍！行政院長卓榮泰、文化部長李遠今於文化幣啟動記者會上連袂宣布，明年起13至15歲青年正式納入常態化文化...

共軍明環台軍演！航港局採取4大措施 我國各商港船舶進出不受影響

共軍將明展開「正義使命-2025」演習，交通部航港局表示，其軍演海域範圍尚不致影響我國各商港船舶進出，但已採取包含發布航...

軍演衝擊！國際航班明繞路飛「有明顯延誤」 民航局提醒：備載足夠油量

共軍將明展開「正義使命-2025」演習，其公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍，盡管4大國籍航空表示，明天國際航班表定正常...

AI幫忙勸阻抽菸 聯醫仁愛院區試辦

北市聯合醫院今年6月起全面禁菸，為善用AI科技，仁愛院區日前由業者設置「違規吸菸監控系統」，於戶外禁菸區試辦AI禁菸管理...

宜蘭立體馬年紅包預售 縣府、法鼓山春聯開放索取

宜蘭縣府設計馬年紀念紅包及春聯昨亮相，名為「馬福樂事」與Marvelous（奇妙、精采）諧音結合，主視覺由成功國小美術班...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。