隔6年 北車下月聯合防災演練

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

台北車站及捷運中山站日前發生隨機攻擊事件，多位立委質疑台北車站等多鐵共構車站演練頻率過低、橫向聯繫未整合，交通部應訂定統一標準。交通部長陳世凱表示，明年一月底將辦理聯合防災演練，承諾三個月內針對各交通場站研擬一套防災標準。

交通部昨赴立法院進行元旦假期及春節連假交通運輸維安專案報告，立委李昆澤指出，大眾運輸場站應有系統性處理場站安全問題，在面對無差別攻擊時，需建立更完善的防禦。以台北車站為例，上一次實際演練已是二○一九年，二○二一年、二○二四年僅採桌上兵推。

北車九大系統共有一九五○多個ＣＣＴＶ鏡頭、四十八個分割畫面，但常態配置人力僅二至三人，基礎設施不足，易現漏洞。再者，各單位業務協作易發生斷點、權責不清，導致事發時反應不及。

立委洪孟楷說，不管是交通部主管的台鐵及高鐵、各地方政府轄管的捷運公司，以及航空站、商港等人潮聚集的場站，政府都應訂定一套防災標準，不要有化外之地。

台北車站 交通部

北東明濕涼！強烈大陸冷氣團這日來襲「低溫下探7度」 高山恐降雪

明天起受到東北季風影響，北東降雨機率增加，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，跨年當天民眾若想觀賞台北101煙火，建議站在北側及...

文化幣世代成軍！13至22歲常態發放1200元 李遠：是權利也是義務

「文化幣世代」成軍！行政院長卓榮泰、文化部長李遠今於文化幣啟動記者會上連袂宣布，明年起13至15歲青年正式納入常態化文化...

共軍明環台軍演！航港局採取4大措施 我國各商港船舶進出不受影響

共軍將明展開「正義使命-2025」演習，交通部航港局表示，其軍演海域範圍尚不致影響我國各商港船舶進出，但已採取包含發布航...

軍演衝擊！國際航班明繞路飛「有明顯延誤」 民航局提醒：備載足夠油量

共軍將明展開「正義使命-2025」演習，其公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍，盡管4大國籍航空表示，明天國際航班表定正常...

AI幫忙勸阻抽菸 聯醫仁愛院區試辦

北市聯合醫院今年6月起全面禁菸，為善用AI科技，仁愛院區日前由業者設置「違規吸菸監控系統」，於戶外禁菸區試辦AI禁菸管理...

宜蘭立體馬年紅包預售 縣府、法鼓山春聯開放索取

宜蘭縣府設計馬年紀念紅包及春聯昨亮相，名為「馬福樂事」與Marvelous（奇妙、精采）諧音結合，主視覺由成功國小美術班...

