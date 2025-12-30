聽新聞
醫院未主動通報 狼醫查詢平台空轉

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

狼醫事件頻傳，衛福部「狼醫查詢平台」今年八月上線，但若醫院未主動通報，地方衛生局未依據「醫師法」移付懲戒，民眾怎知哪些醫師涉及性別事件。衛福部表示，已要求地方衛生局於完成醫師懲戒後，不論是否涉及性別事件均需回報，衛福部則在「醫事人員性別事件資訊專區」揭露資訊。

「衛福部、勞動部應全面徹查醫療體系性平機制與申訴制度。」台北市醫師職業工會性平委員會主委于政民表示，目前平台揭露個案皆歷史久遠，或經司法判決三審定讞個案，衛福部曾指出，將盡快與司法院系統資料介接，但迄今尚未完成。例如，日前一名開業醫師爆出醫糾、性別事件，但狼醫平台至今並未揭露此案資料。

于政民表示，只要醫師違反性別事件且事證明確，衛福部就應將相關醫師資訊公布至狼醫查詢平台，不應等到三審定讞；衛福部應盡快將狼醫查詢平台與司法院資料自動介接，當醫師公會全聯會、地方醫師公會、衛生局等單位做出裁決懲戒時，就應即時公布相關訊息。

對於資訊專區應與司法院判決資料自動介接，衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，目前仍與司法院持續溝通，但尚未獲得司法院回覆。至於「醫事人員性別事件資訊專區」（狼醫查詢平台），只司法一判決，不需經三審定讞，均會在平台揭露相關訊息。

劉玉菁說，之前台大醫院陳姓醫師爆發性騷疑雲，當時醫院、校方通知台北市社會局，但當時社會局未向衛生局通報。經多次開會，衛福部保護服務司與各縣市社會局達成共識，目前社會局接獲性騷擾事件通報，即會通知衛生局，衛生局視案件情節輕重，評估是否啟動醫師懲戒程序。

劉玉菁強調，已要求各縣市衛生局於完成醫師懲戒後，不論是否涉及性別事件，均需通知衛福部。衛福部最慢於明年一月五日於官網設置「醫師懲戒事件資訊專區」，揭露醫師性別事件以外的懲戒資訊，不論事由，只要懲戒處分達停業一個月以上者，均將在專區揭露相關訊息。

性騷擾 醫師 衛福部

