盼不到蔬果裸賣 環團轟減塑魄力不足
環境部昨宣布最新減塑目標，看守台灣協會秘書長謝和霖表示，原本管制項目幾乎都沒有達標，新制也未納入環團呼籲已久的「賣場蔬果裸賣」，而環境部僅擴大管制兩項，令人失望，這代表我國在資源循環減量的魄力不足。
環境部公布擴大一次性塑膠用品管制項目，目前為購物用塑膠袋、免洗餐具、飲料杯、吸管，將新增零售包裝、網購包裝，另取消二○三○年的全面禁用，改為依不同品項、不同的場域推動的重點管制。對此，綠色和平減塑專案主任莊筱庭表示，新制所設定的減量目標，對於塑膠汙染所帶來的環境及人體危害，能改善的程度微乎其微，令人憂心。
莊筱庭表示，環境部僅公布重點管制的原則與行動策略，還看不到確切開始落實的時間點，籲政府盡快推動法規的訂定，規範各種行業別以及包裝類型的重複使用目標，才能真正帶動轉型。
