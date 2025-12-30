減塑政策 擴及零售、網購包裝
環境部昨宣布減塑新措施，塑項對象從目前的塑膠袋、免洗餐具、一次用飲料杯、吸管，新增「零售、網購包裝」，從四項擴大到六項，以期二○三五年一次性石化塑膠產品可減量百分之十，達到階段性目標。
值得注意的是，現階段連鎖飲料店實施自帶杯享五元折扣優惠，從明年起，除了五大離島外，所有冷熱飲料店均需比照上路。二○二七年百大企業加入循環杯清洗或租借體系，以及輔導替代吸管材質，推廣就口杯。自二○三○年起，大型活動、公部門內用將不再提供免洗餐具；連鎖餐飲業、大型企業等內用時，需使用重複清洗餐具。
環境部自二○一八年起推動一次性塑膠製品減量或限用目標，但成效不彰，至今僅一次性飲料杯自備優惠措施達標，其餘如塑膠袋、飲料杯、免洗餐具等以價制量、全面限用，以及內用飲品不得提供一次性吸管等措施，仍未能在夜市、傳統市場等場域落實。
「七年過去，當時立下的減塑期程仍未達標。」環境部長彭啓明說，過去減塑措施採取禁限用，但強制性措施對民眾生活帶來諸多挑戰，因此參考歐盟包裝及包裝廢棄物規章趨勢，以二○二四年為基準年，設定二○三○年一次性石化塑膠產品減量百分之五、二○三五年減量百分之十等階段性目標。
受新冠疫情影響，外送與網購高速成長，導致包裝容器激增，紙餐具增加一點三倍，顯見單一禁限用管制作法已面臨瓶頸，彭啓明強調，這次轉型重點在強化付費取得、導入經濟誘因、政策採階段性實施、擴大管制場域及加強公眾教育等措施。
環境部資源循環署長賴瑩瑩指出，未來將由公部門、大型企業、販賣業、公共場域、市場市集及零售通路等場域先著手。明年擴大市集減塑方法，二○二七年將外擴減塑市集推動區域。
