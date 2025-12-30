聽新聞
0:00 / 0:00

減塑政策 擴及零售、網購包裝

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
環境部昨宣布擴大減塑項目，新增「零售包裝」與「網購包裝」。圖為網購包裝。記者鄭超文／攝影
環境部昨宣布擴大減塑項目，新增「零售包裝」與「網購包裝」。圖為網購包裝。記者鄭超文／攝影

環境部昨宣布減塑新措施，塑項對象從目前的塑膠袋、免洗餐具、一次用飲料杯、吸管，新增「零售、網購包裝」，從四項擴大到六項，以期二○三五年一次性石化塑膠產品可減量百分之十，達到階段性目標。

值得注意的是，現階段連鎖飲料店實施自帶杯享五元折扣優惠，從明年起，除了五大離島外，所有冷熱飲料店均需比照上路。二○二七年百大企業加入循環杯清洗或租借體系，以及輔導替代吸管材質，推廣就口杯。自二○三○年起，大型活動、公部門內用將不再提供免洗餐具；連鎖餐飲業、大型企業等內用時，需使用重複清洗餐具。

環境部自二○一八年起推動一次性塑膠製品減量或限用目標，但成效不彰，至今僅一次性飲料杯自備優惠措施達標，其餘如塑膠袋、飲料杯、免洗餐具等以價制量、全面限用，以及內用飲品不得提供一次性吸管等措施，仍未能在夜市、傳統市場等場域落實。

「七年過去，當時立下的減塑期程仍未達標。」環境部長彭啓明說，過去減塑措施採取禁限用，但強制性措施對民眾生活帶來諸多挑戰，因此參考歐盟包裝及包裝廢棄物規章趨勢，以二○二四年為基準年，設定二○三○年一次性石化塑膠產品減量百分之五、二○三五年減量百分之十等階段性目標。

受新冠疫情影響，外送與網購高速成長，導致包裝容器激增，紙餐具增加一點三倍，顯見單一禁限用管制作法已面臨瓶頸，彭啓明強調，這次轉型重點在強化付費取得、導入經濟誘因、政策採階段性實施、擴大管制場域及加強公眾教育等措施。

環境部資源循環署長賴瑩瑩指出，未來將由公部門、大型企業、販賣業、公共場域、市場市集及零售通路等場域先著手。明年擴大市集減塑方法，二○二七年將外擴減塑市集推動區域。

限塑 塑膠袋 餐具 環境部 彭啓明

延伸閱讀

每日千噸養豬廚餘待去化 環境部擬推減少食物浪費

4大減塑目標上路7年仍未達標 環境部今再擴大零售、網購包裝2管制項目

說好鼓勵不浪費？民眾曝故宮晶華吃飯打包被多收包材費 北市府回應

綠領人才夯8年成長282% 彭啟明：缺額約3萬人

相關新聞

北東明濕涼！強烈大陸冷氣團這日來襲「低溫下探7度」 高山恐降雪

明天起受到東北季風影響，北東降雨機率增加，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，跨年當天民眾若想觀賞台北101煙火，建議站在北側及...

文化幣世代成軍！13至22歲常態發放1200元 李遠：是權利也是義務

「文化幣世代」成軍！行政院長卓榮泰、文化部長李遠今於文化幣啟動記者會上連袂宣布，明年起13至15歲青年正式納入常態化文化...

共軍明環台軍演！航港局採取4大措施 我國各商港船舶進出不受影響

共軍將明展開「正義使命-2025」演習，交通部航港局表示，其軍演海域範圍尚不致影響我國各商港船舶進出，但已採取包含發布航...

軍演衝擊！國際航班明繞路飛「有明顯延誤」 民航局提醒：備載足夠油量

共軍將明展開「正義使命-2025」演習，其公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍，盡管4大國籍航空表示，明天國際航班表定正常...

AI幫忙勸阻抽菸 聯醫仁愛院區試辦

北市聯合醫院今年6月起全面禁菸，為善用AI科技，仁愛院區日前由業者設置「違規吸菸監控系統」，於戶外禁菸區試辦AI禁菸管理...

宜蘭立體馬年紅包預售 縣府、法鼓山春聯開放索取

宜蘭縣府設計馬年紀念紅包及春聯昨亮相，名為「馬福樂事」與Marvelous（奇妙、精采）諧音結合，主視覺由成功國小美術班...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。