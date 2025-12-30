聽新聞
AI幫忙勸阻抽菸 聯醫仁愛院區試辦
北市聯合醫院今年6月起全面禁菸，為善用AI科技，仁愛院區日前由業者設置「違規吸菸監控系統」，於戶外禁菸區試辦AI禁菸管理，透過行為動作判斷是否有人抽菸，會自動廣播勸導勿抽菸，減低保全巡檢負荷，該計畫近期告一段落，正評估是否續辦。
該試辦計畫是北市衛生局申請「台北智慧城市創新實證補助試辦計畫」，在聯醫仁愛院區試辦「AI智慧戶外禁菸管理」，以AI深度辨識與自動化勸阻設備，實現非接觸式違規吸菸監控，啟動全天候偵測、即時通知與有效降低違規率的智慧管理模式。
衛生局表示，該系統一旦偵測到有吸菸者，會自動觸發語音勸阻，同時通知管理人員，協助管理單位勸阻吸菸者及降低衝突風險，能降低保全巡邏、勸導次數，後續是否續辦，需以「辨識精準度」、「勸阻成效」及「設備成本」等面向來評估。
議員秦慧珠說，民眾抽菸時間短，若發現有人抽菸，再通報稽查員，吸菸者早就逃之夭夭，保全若現身勸導，恐怕會與吸菸者發生衝突，市府利用AI工具，減少人力需求是不錯方式，成效還待檢驗，才能評估是否符合成本效益。
