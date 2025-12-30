羅密歐與茱麗葉 元月登場

經典法文音樂劇「羅密歐與茱麗葉」25周年初代卡司全球告別巡演，明年1月率先在高雄衛武營國家歌劇院登場，1月15日至18連演5場，揭開台灣巡演序幕。這次演出是作品跨越四分之一世紀的重要里程碑，更象徵初代羅密歐達米安與原版茱麗葉希西莉亞最後一次以「羅茱」身分同台，對劇迷而言是一段無法被複製的見證時刻。

2001年於巴黎首演後，「羅密歐與茱麗葉」以結合流行搖滾的音樂語彙、強烈紅藍視覺與多首膾炙人口的經典歌曲席捲世界，累積觀賞人次超過1200萬，被譽為21世紀最具代表性的法文音樂劇之一。初代卡司的詮釋更奠定整齣戲風格，歌聲與影像至今在社群平台流傳，成為許多人的青春記憶。

台灣此次為全球告別巡演的亞洲千秋場，高雄場將率先完整重現「世界之王」、「Aimer」、「決鬥」等著名場面。從宏偉舞台、張力十足的編舞到深刻細膩的情感表達，初代卡司將以最經典的姿態為這段傳奇畫下感動句點。

隨著演出逼近，能在高雄親眼見證「初代羅茱」合體的機會益發珍稀。對許多觀眾而言這不僅是一場音樂劇，更是一段陪伴青春的時光與文化記憶。經典重返、最終謝幕，「羅密歐與茱麗葉」高雄場勢成必為2026年度最值得期待的劇場盛事。購票請洽udn售票網（https://reurl.cc/pKavXd），錯過即成絕響。

