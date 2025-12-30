聽新聞
0:00 / 0:00

羅密歐與茱麗葉 元月登場

聯合報／ 本報訊
蒙特鳩與卡雷特兩大家族之間的世仇衝突，透過張力十足、節奏強烈的舞蹈語彙震撼呈現於觀眾眼前。圖／聯合數位文創提供
蒙特鳩與卡雷特兩大家族之間的世仇衝突，透過張力十足、節奏強烈的舞蹈語彙震撼呈現於觀眾眼前。圖／聯合數位文創提供

經典法文音樂劇「羅密歐與茱麗葉」25周年初代卡司全球告別巡演，明年1月率先在高雄衛武營國家歌劇院登場，1月15日至18連演5場，揭開台灣巡演序幕。這次演出是作品跨越四分之一世紀的重要里程碑，更象徵初代羅密歐達米安與原版茱麗葉希西莉亞最後一次以「羅茱」身分同台，對劇迷而言是一段無法被複製的見證時刻。

2001年於巴黎首演後，「羅密歐與茱麗葉」以結合流行搖滾的音樂語彙、強烈紅藍視覺與多首膾炙人口的經典歌曲席捲世界，累積觀賞人次超過1200萬，被譽為21世紀最具代表性的法文音樂劇之一。初代卡司的詮釋更奠定整齣戲風格，歌聲與影像至今在社群平台流傳，成為許多人的青春記憶。

台灣此次為全球告別巡演的亞洲千秋場，高雄場將率先完整重現「世界之王」、「Aimer」、「決鬥」等著名場面。從宏偉舞台、張力十足的編舞到深刻細膩的情感表達，初代卡司將以最經典的姿態為這段傳奇畫下感動句點。

隨著演出逼近，能在高雄親眼見證「初代羅茱」合體的機會益發珍稀。對許多觀眾而言這不僅是一場音樂劇，更是一段陪伴青春的時光與文化記憶。經典重返、最終謝幕，「羅密歐與茱麗葉」高雄場勢成必為2026年度最值得期待的劇場盛事。購票請洽udn售票網（https://reurl.cc/pKavXd），錯過即成絕響。

音樂 高雄市

延伸閱讀

台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊為高雄跨年彩排 氣勢滿滿

羅志祥唱嘉義跨年 韓國人氣女團成員頌樂壓軸

韓流傳奇KARA臺北跨年前壓軸卡司登場

6萬人擠爆南瀛草地音樂會 黃偉哲：跨年演唱會卡司更驚喜

相關新聞

北東明濕涼！強烈大陸冷氣團這日來襲「低溫下探7度」 高山恐降雪

明天起受到東北季風影響，北東降雨機率增加，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，跨年當天民眾若想觀賞台北101煙火，建議站在北側及...

文化幣世代成軍！13至22歲常態發放1200元 李遠：是權利也是義務

「文化幣世代」成軍！行政院長卓榮泰、文化部長李遠今於文化幣啟動記者會上連袂宣布，明年起13至15歲青年正式納入常態化文化...

共軍明環台軍演！航港局採取4大措施 我國各商港船舶進出不受影響

共軍將明展開「正義使命-2025」演習，交通部航港局表示，其軍演海域範圍尚不致影響我國各商港船舶進出，但已採取包含發布航...

軍演衝擊！國際航班明繞路飛「有明顯延誤」 民航局提醒：備載足夠油量

共軍將明展開「正義使命-2025」演習，其公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍，盡管4大國籍航空表示，明天國際航班表定正常...

AI幫忙勸阻抽菸 聯醫仁愛院區試辦

北市聯合醫院今年6月起全面禁菸，為善用AI科技，仁愛院區日前由業者設置「違規吸菸監控系統」，於戶外禁菸區試辦AI禁菸管理...

宜蘭立體馬年紅包預售 縣府、法鼓山春聯開放索取

宜蘭縣府設計馬年紀念紅包及春聯昨亮相，名為「馬福樂事」與Marvelous（奇妙、精采）諧音結合，主視覺由成功國小美術班...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。