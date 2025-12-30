跨年維安 北中桃晚會要安檢

北市隨機殺人案後，跨年晚會維安升級，警方將配備必要警用裝備，包括槍彈、電擊槍、臂盾、鋼叉等，因應突發狀況。記者李奕昕／翻攝 張文隨機殺人案引發恐慌，各地跨年晚會維安升級。警力部署增加外，台北、桃園、台中市政府參考演唱會，將對入場民眾實施安檢，另外，嚴禁攜入場內物品也增多，台中、台南市行李箱在禁止之列，台南市甚至連攝影腳架、長梯也不能帶。

台北市警察局、信義警分局昨在市府說明跨年晚會維安，將出動約1100名警力、200名民力，進駐信義商圈、市府轉運站、捷運站、大巨蛋等人潮聚集處所守望與巡邏。

北市警方還參考演唱會的作法，將在會場入口實施安檢，持金屬探測器並要求打開隨身包包，檢查有無違禁品。

此外，北市警方還部署指揮車、照明車、無人機，視人潮彈性管制「夜店區」，均為首度實施措施。有突發狀況，由指揮官進入指揮車調度，照明車及無人機隊分別強化夜間照明、掌握現場狀況。去年起於會場外圍部署大型警備車、巡邏車，防範車輛衝撞，今年將比照辦理。

針對新北跨河煙火活動，警方將動員500名警民力，全面提升維安等級，新北市長侯友宜昨天指示構築「陸、空、科技」嚴密防護網，涵蓋台鐵、高鐵、捷運及主要幹道，設置密度更強的巡邏網，不容許維安有任何縫隙。

新北警表示，活動前將針對舞台、人潮熱點及流動廁所全面偵檢，活動中分區巡邏。另透過即時影像傳輸系統，結合路口監視器、無人機及手機信令數據，全盤掌握會場人流密度與周邊車流動態。

桃園市府針對跨年晚會成立安檢小組，主活動場地樂天桃園棒球場，市府在球場3處主要入口設置安檢站，入場人員與隨身物品都須安全檢查。

台中、雲林、台南、高雄等地昨天都進行維安演練。台中市跨年晚會明晚在水湳中央公園登場，各出入口實施安檢，入場民眾需脫口罩，禁止攜帶行李箱或登機箱進入。

台中市長盧秀燕昨表示，一旦超過容留人數上限，或現場有危險事件，都將發送細胞簡訊。

高雄市政府則在夢時代百貨旁的跨年現場運用360度球型攝影機、空拍機、交通局智慧儀表板等設備掌控現場，時代大道旁夢時代二期空地則作為緊急疏散及群眾容留區域。

台南市府則禁止民眾攜帶大型行李箱、攝影腳架、長梯等物品進入會場，行李箱可寄放在服務台。雲林縣政府主辦的跨年晚會將在縣立田徑場登場，當天場內人數若達1.6萬人，將實施人流控管只出不進。

嘉義市警局明晚派遣「特殊任務警力」梭巡跨年晚會的會場，另成立「防踩踏應變小組」；台東跨年晚會在台東市海濱公園舉辦，設緊急應變處理小組，重要路口及會場周邊設置監視設備，安排專人即時監看。

商品推薦