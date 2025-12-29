聽新聞
漫遊尼羅河 探索古埃及

聯合報／ 本報訊

包機加上頂級尼羅河河輪饗宴，讓旅人享受埃及古帝國古文明遨遊之旅。有行旅安排開羅包機直飛阿布辛貝，悠閒欣賞壯闊神殿與阿布辛貝夜間聲光秀。尼羅河河輪精選頂級豪華全景套房遠眺千年河景；登熱氣球迎接神祕日出；搶先踏入全新開放的大埃及博物館，見證重現的圖坦卡門。

有行旅「穿越千年的古埃及畫卷 尼羅河地中海交響樂章」十三天十夜旅程，二○二六年三月廿四日至四月五日。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3905、8643-3959，或請瀏覽有行旅官網

埃及 旅遊 金字塔

