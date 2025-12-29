馬太鞍溪堰塞湖受災農地 首批補助今入帳

針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成的農地受損，農業部表示，首波符合「農業部辦理馬太鞍溪堰塞湖溢流農地受損復原重建補助作業要點」的受災農地補助金，今日實際撥入申請人指定帳戶。

農業部指出，馬太鞍溪受樺加沙颱風及鳳凰颱風影響，導致堰塞湖溢流及土石淹沒農田，因應地方復原需求，行政院及立法院以最快速度完成特別預算審查與公布流程，其中農業部於災後第一時間同步啟動跨部會地籍資料比對與現地勘查，務求在預算公布後的第一時間內，讓補助金到位。

農業部表示，在農地復原補助申請案方面，已進入密集審核與撥款階段，依申請日期不同，目前共有6批次清冊，首波撥付第1至第3批次審核通過的面積共計362.37公頃，每公頃發放10萬元補助金，預計撥付3623.7萬元。

農業部說明，目前仍持續審理申請案，有約80公頃農地正進行最後的行政確認手續，將秉持「從簡、從速、從寬」原則處理，待資格確認無誤後，將隨即列入下一波撥款名單，確保災民權益。

農業部強調，每公頃10萬元的補助金是為協助地主進行農地清理、土石移除及復原重建，以恢復土地的可耕作狀態。除了前開補助，政府亦針對農機損毀、溫網室設施重建、肥料及專案休耕等面向提供實耕者多項專案輔導措施。

