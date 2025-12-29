今彩539第114314期 頭獎6注中獎

快訊

中央社／ 台北29日電

今彩539第114314期開獎，中獎號碼29、13、10、37、05；派彩結果，頭獎6注中獎，各得獎金新台幣400萬元。

貳獎396注中獎，每注獎金2萬元。

3星彩中獎號碼340，壹獎69注中獎，每注獎金5000元。

4星彩中獎號碼9535，壹獎13注中獎，每注獎金5萬元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

新台幣 今彩539

