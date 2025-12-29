劉正堃個展映照創作歷程 二手衣組成冒險之旅

快訊

中央社／ 台北29日電

曾受UNIQLO邀請以二手衣創作，藝術家劉正堃推出首檔個展，再度運用二手衣打造2公尺高的大型裝置，也利用刺繡結合日常可見的展覽文宣、二手照片，以一段冒險映照其創作歷程。

劉正堃畢業於實踐大學服裝設計系，自2014年起在社群平台發表插畫，也跨足設計領域，常以Abei LIU之名發表作品，去年還受邀參展布拉格插畫藝術節。在此次個展「思緒漫遊FRAGMENTS ODYSSEY」中，他集過往經歷，完成個人首檔大規模展覽。

劉正堃向中央社記者提到，收到個展邀約那天是他的生日，當下不禁想「這是我的生日禮物嗎」，而在感受巨大的開心情緒之後，如何以作品填補畫廊空間成為一大難題，展名「思緒漫遊」就是貼合他在備展期間不斷思考、工作的狀態，最終逾60件展出作品中，就有40多件為全新作品。

他舉例，像是展覽中有關圖像類作品，便與過去插畫表現形式有關，素材則彷彿回歸大學服裝專業，如何選擇印刷物、衣物等排列組合思考方式，也與設計工作息息相關，「我覺得這一切都非常妙，就是『累積』到了一個階段。雖然到現在我媽都還會問『你到底在幹嘛』，我都40幾歲了啊。」

走入劉正堃個展「思緒漫遊FRAGMENTSODYSSEY」，如跟隨他創造的「MASKBOY面具男孩」角色在荒島展開一段旅程，展覽可分多為「亂入」系列作的平面作品，還有運用衣物解構與重組手法完成的Re.系列立體作品。

最為吸睛的作品為大型裝置「來吧！」，劉正堃以灰階二手衣物組成的「MASKBOY面具男孩」，以昂然姿態舉著棍子，迎向在荒島生活的挑戰。劉正堃說，去年訪歐時看到許多大理石雕像，他試著讓衣物切割、重組痕跡自然如石塊切割線條，湊近看還會看到原有衣物上的圖案。

劉正堃表示，他很喜愛二手物品擁有被使用的痕跡，「像是T-shirt有些起毛球或甚至有圖案裂痕、小破洞，我自己都很喜歡，因為我覺得那就是被使用後的趣味感，也有布料的獨特。」為了作品色系和諧，甚至會不惜上網收購二手衣，過去也到曼谷二手衣市場一次買百件衣服「囤貨」。

除了衣物，像是劉正堃在二手市場購買的家庭照、往來書信，這些陌生人的生活記憶，經刺繡點綴，反而成為屬於個人的印記。

劉正堃將面對首檔個人展覽的挑戰，化為展中冒險之旅，他說，即便過程勞累但依舊開心，期望能以作品帶給觀眾祝福。

「劉正堃個展－思緒漫遊FRAGMENTS ODYSSEY」即日起在誠品畫廊展出至2026年1月31日。

