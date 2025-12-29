卓榮泰：癌篩人數增25.2% 研議資源整合職場健檢

行政院長卓榮泰說，推動國家癌症防治計畫，今年癌症篩檢人數較去年增加25.2%，已見成效；另請勞動部等就職場健康檢查與癌症篩檢資源整合研議推動方向，並評估提供醫療資訊給事業單位的可行性，將癌症篩檢服務真正深入職場。

行政院長卓榮泰今天主持「中央癌症防治會報第21次會議」時表示，癌症已連續43年位居10大死因之首，自114年起，政府擴大公費癌症篩檢服務，同時強化篩檢後異常個案的追蹤與醫療銜接，確保篩檢不只是一次性檢查，而是延續性照顧健康及生命。

卓榮泰說，截至今年12月中旬，全國癌篩服務量能已超過587萬人次，較去年同期增加約25.2%。更重要的是，透過篩檢所發現個案，多集中於癌前病變或早期階段，整體期別分布明顯優於未經篩檢即確診者，顯示擴大篩檢政策確實有助降低晚期發現風險。

卓榮泰在聽取衛福部「強化國家癌症防治策略」報告後表示，請衛福部持續掌握癌症治療發展及國際趨勢，精進精準醫療，持續挹注癌症新藥專款，逐步擴充至新台幣百億元規模，同時強化縮短癌症新藥給付時程，降低癌友經濟負擔。

針對勞動部「友善癌友職場及強化勞工癌症篩檢」報告，卓榮泰指出，為助罹癌勞工穩定就業及重返職場，請勞動部就友善癌友職場制度，持續推動「適性配工」、「職務再設計」及「員工支持」等措施；並與相關機關就結合「企業評比」、「永續發展」及相關機制等作法，研議可行方向，作為政策推動參考。

卓榮泰說，為強化癌症預防及早期發現，請勞動部會同衛福部，就職場健康檢查與癌症篩檢資源整合方式，研議可行推動方向，並評估提供相關醫療資源資訊給事業單位的可行性，將癌症篩檢服務真正深入職場，提升整體篩檢量。

針對環境部「國家空氣污染防制方案」報告，卓榮泰請環境部將預防醫學與健康保護理念納入空氣污染防制整體規劃，也請環境部與相關部會，連結癌症防治與淨零轉型政策，研議減污減碳共利整合治理方式，持續改善區域空氣品質、重點族群防護及風險溝通等；並加強宣導柴油車汰換、紙錢減量、劃設校園空氣維護區等措施。

有關會中委員所提「第三期以上正在進行癌症治療病人納入長照服務評估」一案，卓榮泰指出，請衛福部檢視尚未納入長照體系的癌症病人，如第三期以上癌症治療中病人照護現況與需求，及其家庭照顧者支持需求，並視整體制度架構研析納入相關支持作法可行性。

