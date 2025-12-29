快訊

隨時到台北？央視釋解放軍戰機「俯瞰」台北101畫面

北東明濕涼！強烈大陸冷氣團這日來襲「低溫下探7度」 高山恐降雪

共軍下令立即射擊 美售台「海馬士火箭」被列入圍台軍演打擊目標

卓榮泰：癌篩人數增25.2% 研議資源整合職場健檢

中央社／ 台北29日電
行政院長卓榮泰29日表示，推動國家癌症防治計畫，今年癌症篩檢人數較去年增加25.2%，已見成效。圖／行政院提供（中央社）
行政院長卓榮泰29日表示，推動國家癌症防治計畫，今年癌症篩檢人數較去年增加25.2%，已見成效。圖／行政院提供（中央社）

行政院長卓榮泰說，推動國家癌症防治計畫，今年癌症篩檢人數較去年增加25.2%，已見成效；另請勞動部等就職場健康檢查與癌症篩檢資源整合研議推動方向，並評估提供醫療資訊給事業單位的可行性，將癌症篩檢服務真正深入職場。

行政院長卓榮泰今天主持「中央癌症防治會報第21次會議」時表示，癌症已連續43年位居10大死因之首，自114年起，政府擴大公費癌症篩檢服務，同時強化篩檢後異常個案的追蹤與醫療銜接，確保篩檢不只是一次性檢查，而是延續性照顧健康及生命。

卓榮泰說，截至今年12月中旬，全國癌篩服務量能已超過587萬人次，較去年同期增加約25.2%。更重要的是，透過篩檢所發現個案，多集中於癌前病變或早期階段，整體期別分布明顯優於未經篩檢即確診者，顯示擴大篩檢政策確實有助降低晚期發現風險。

卓榮泰在聽取衛福部「強化國家癌症防治策略」報告後表示，請衛福部持續掌握癌症治療發展及國際趨勢，精進精準醫療，持續挹注癌症新藥專款，逐步擴充至新台幣百億元規模，同時強化縮短癌症新藥給付時程，降低癌友經濟負擔。

針對勞動部「友善癌友職場及強化勞工癌症篩檢」報告，卓榮泰指出，為助罹癌勞工穩定就業及重返職場，請勞動部就友善癌友職場制度，持續推動「適性配工」、「職務再設計」及「員工支持」等措施；並與相關機關就結合「企業評比」、「永續發展」及相關機制等作法，研議可行方向，作為政策推動參考。

卓榮泰說，為強化癌症預防及早期發現，請勞動部會同衛福部，就職場健康檢查與癌症篩檢資源整合方式，研議可行推動方向，並評估提供相關醫療資源資訊給事業單位的可行性，將癌症篩檢服務真正深入職場，提升整體篩檢量。

針對環境部「國家空氣污染防制方案」報告，卓榮泰請環境部將預防醫學與健康保護理念納入空氣污染防制整體規劃，也請環境部與相關部會，連結癌症防治與淨零轉型政策，研議減污減碳共利整合治理方式，持續改善區域空氣品質、重點族群防護及風險溝通等；並加強宣導柴油車汰換、紙錢減量、劃設校園空氣維護區等措施。

有關會中委員所提「第三期以上正在進行癌症治療病人納入長照服務評估」一案，卓榮泰指出，請衛福部檢視尚未納入長照體系的癌症病人，如第三期以上癌症治療中病人照護現況與需求，及其家庭照顧者支持需求，並視整體制度架構研析納入相關支持作法可行性。

癌症防治 篩檢 卓榮泰 勞動部

延伸閱讀

115年文化幣元旦開領！李遠讚「文化幣世代」 13到15歲納常態化發放

影／卓榮泰喊話中共演習武力恫嚇 只會引起國人與國際社會不滿

藍委交流後遭共軍圍台 卓榮泰：陸有善意的幻想終將破滅

卓榮泰談中共正義使命軍演 「認為中國還有善意的任何幻想終將破滅」

相關新聞

北東明濕涼！強烈大陸冷氣團這日來襲「低溫下探7度」 高山恐降雪

明天起受到東北季風影響，北東降雨機率增加，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，跨年當天民眾若想觀賞台北101煙火，建議站在北側及...

跨年市府周邊恐湧20萬人次 北捷「這兩站」深夜進站搭捷運免費

為因應台北大巨蛋演唱會及跨年活動散場、有效分散人潮，北捷推出松山新店線搭乘優惠，31日晚上10時30分到隔天6時從南京三...

共軍明環台軍演！航港局採取4大措施 我國各商港船舶進出不受影響

共軍將明展開「正義使命-2025」演習，交通部航港局表示，其軍演海域範圍尚不致影響我國各商港船舶進出，但已採取包含發布航...

軍演衝擊！國際航班明繞路飛「有明顯延誤」 民航局提醒：備載足夠油量

共軍將明展開「正義使命-2025」演習，其公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍，盡管4大國籍航空表示，明天國際航班表定正常...

大林慈濟成功完成二尖瓣夾合術 助8旬罕病長者重拾行走能力

大林慈濟醫院成功執行「經導管二尖瓣夾合術」，為1名高齡八旬罕病類澱粉沈著症病人改善心衰竭症狀。心臟內科心功能室主任簡振宇...

共軍環台軍演 立榮與華信馬祖整日、金門晚間6時前航班全取消

中共解放軍東部戰區發言人施毅今上午7時30分宣布，共軍將展開「正義使命-2025」演習，其公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。