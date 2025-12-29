中國軍演管制空域高雄、金門班機延誤取消 國際線正常

高雄機場明日受到中國軍演空域管制影響，導致國內線航班高雄往返金門的航班，包括立榮航空、華信航空有取消或延遲外，其餘班機維持正常。

高雄至金門部分，華信航空班機AE 309 原預計17點15 起飛，預計延誤至18:35起飛，其餘航班全部取消。立榮航空班機B7 8927 原本17:30起飛，預計延誤至18點起飛，其餘航班全部取消，另增開B7 9365晚上19點30分的加班機。

金門至高雄部分，華信航空班機AE 310 原本20:15起飛，預計延誤至21:20起飛，其餘航班全部取消。立榮航空班機B7 8928原本19:30起飛，預計延誤至19:50起飛，其餘航班全部取消。

立榮航空30日增開加班機B7 9365 19:30(高雄->金門)、B7 9366 21:10(金門->高雄)。

機場表示，國際線部分目前正常，但是航班離、到時間仍可能受到影響，建議旅客出發前與航空公司保持聯繫，並隨時在航空公司及本站官網最新航班動態。

