快訊

隨時到台北？央視釋解放軍戰機「俯瞰」台北101畫面

北東明濕涼！強烈大陸冷氣團這日來襲「低溫下探7度」 高山恐降雪

今彩539第114314期開獎

中央社／ 台北29日電

今彩539第114314期開獎，中獎號碼29、13、10、37、05。3星彩中獎號碼340，4星彩中獎號碼9535。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

今彩539 台彩

延伸閱讀

財神來了！大樂透頭獎1億元1注獨得 獎落苗栗頭份

花300元買大樂透 這位幸運兒抱走2.17億元頭獎

大樂透頭獎2.17億元一注獨得！獎落這縣市

今彩539第114296期開獎

相關新聞

北東明濕涼！強烈大陸冷氣團這日來襲「低溫下探7度」 高山恐降雪

明天起受到東北季風影響，北東降雨機率增加，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，跨年當天民眾若想觀賞台北101煙火，建議站在北側及...

跨年市府周邊恐湧20萬人次 北捷「這兩站」深夜進站搭捷運免費

為因應台北大巨蛋演唱會及跨年活動散場、有效分散人潮，北捷推出松山新店線搭乘優惠，31日晚上10時30分到隔天6時從南京三...

共軍明環台軍演！航港局採取4大措施 我國各商港船舶進出不受影響

共軍將明展開「正義使命-2025」演習，交通部航港局表示，其軍演海域範圍尚不致影響我國各商港船舶進出，但已採取包含發布航...

軍演衝擊！國際航班明繞路飛「有明顯延誤」 民航局提醒：備載足夠油量

共軍將明展開「正義使命-2025」演習，其公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍，盡管4大國籍航空表示，明天國際航班表定正常...

大林慈濟成功完成二尖瓣夾合術 助8旬罕病長者重拾行走能力

大林慈濟醫院成功執行「經導管二尖瓣夾合術」，為1名高齡八旬罕病類澱粉沈著症病人改善心衰竭症狀。心臟內科心功能室主任簡振宇...

共軍環台軍演 立榮與華信馬祖整日、金門晚間6時前航班全取消

中共解放軍東部戰區發言人施毅今上午7時30分宣布，共軍將展開「正義使命-2025」演習，其公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。