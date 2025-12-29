牛耳藝術2025節目多元 逾20萬觀眾走入音樂殿堂

快訊

中央社／ 台北29日電

古典音樂市場競爭日漸激烈，老字號牛耳藝術今年77場演出涵蓋古典、跨界與影視交響等類型，邀請千名國內外藝術家參與，累計吸引逾20萬名觀眾走進音樂殿堂。

牛耳藝術今天發布新聞稿表示，今年焦點節目包括柏林愛樂與首席指揮基里爾．佩特連科（Kirill Petrenko），還舉行戶外實況轉播；人氣指揮古斯塔沃．杜達美（Gustavo Dudamel）率領洛杉磯愛樂訪台，可見國際大團不錯過台灣成為巡演一站。

今年男高音安德烈．波伽利（Andrea Bocelli）亞洲巡演終點站選在台灣，睽違10年再次訪台，吸引3萬4000名樂迷進場，成為台北大巨蛋啟用以來，首度迎來的西洋古典聲樂演出。其他包括大提琴家馬友友、鋼琴家郎朗相繼訪台，加上「青少年1+1音樂計畫」讓藝術在世代間自然傳承。

除此之外，牛耳藝術也引進「進擊的巨人」首度進軍台北小巨蛋，拓展年輕樂迷，並邀請NSO國家交響樂團、長榮交響樂團及國立台灣交響樂團共演，展現台灣豐沛音樂能量。

牛耳藝術預告2026年節目，包括小提琴家慕特（Anne-Sophie Mutter）以台北作為她登台50週年全球巡演起點；布達佩斯節慶管弦樂團將由伊凡．費雪（Ivan Fischer）領軍來台；Apple Music 2025古典樂年度專輯德日混血鋼琴家愛麗絲．紗良．奧特 （AliceSara Ott）也將訪台，令人期待。

交響樂團 音樂 鋼琴

